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قرار عاجل من الداخلية بشأن 5 تجار مخدرات غسـلوا 4 مليون جنيه فى البحيرة

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قرار عاجل من الداخلية بشأن 5 تجار مخدرات غسـلوا 4 مليون جنيه فى البحيرة قرار عاجل من الداخلية بشأن 5 تجار مخدرات غسـلوا 4 مليون جنيه فى البحيرة

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إتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية ضد عناصر تشكيل عصابى ضم 5 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة البحيرة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة قدرت تلك الممتلكات بحوالى 4 مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية يأتى ذلك فى أطار إستمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

المصرى اليوم

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