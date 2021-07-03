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طالب النائب الدكتور عفت السادات وكيل لجنة الشؤون الخارجية والافريقية بمجلس الشيوخ، جميع سفراء مصر لدى الدول الاوروبية ومختلف دول العالم اتخاذ الخطوات نحو الترويج للسياحة المصرية عالمياً حتى تسترد مصر لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية مؤكداً ان مثل هذه الادوار للدبلوماسية المصرية في غاية الاهمية لجذب السياحة العالمية لمص

و قال «السادات» في بيان له اليوم السبت ان هناك تعدد ادوار للدبلوماسية المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى وتفاعلها مع مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والتجارية والسياحية لدعم مصر على مختلف الاصعدة السياسية اقليماً وعربياً وافريقياً ودولياً .

وأشار إلى مساعى السفارة المصرية في روما الحثيثة لاستئناف حركة السياحة من إيطاليا إلى مصر مؤكداً أهمية القضايا التي ناقشها السفير هشام بدر ومعه مدير مكتب مصر للطيران في روما حاتم محمود خلال اجتماعهما بوزير السياحة الإيطالي «ماسيمو جارافاليا» وتأكيد الطرفين المصرى والإيطالي على أهمية مواصلة الجهود اللازمة لاستئناف حركة السياحة بين الدولتين لما في ذلك من مصلحة وفوائد مشتركة.

وأعلن «السادات» اتفاقه التام مع الدعوة الموجهة من الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، إلى نظيره الإيطالي لزيارة مصر على رأس وفد من كبرى الشركات السياحية الإيطالية، وذلك بغرض التعرف على أرض الواقع على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لضمان خلو المقاصد السياحية بشرم الشيخ من فيروس كورونا، بما في ذلك كافة التدابير التي اتخذتها السلطات المصرية سواء لدى الوصول أو في الفنادق لضمان راحة وأمان السائحين الزائرين.

يذكر ان وزارة السياحة الإيطالية أصدرت بياناً صحفياً تناول المناقشات التي تمت مع السفير المصري للدفع تجاه استئناف حركة السياحة بشكل آمن لكل من المسافرين الإيطاليين والمصريين، وذلك بغرض زيادة التدفقات السياحية لكل منهما وخاصة إلى منطقة البحر الأحمر