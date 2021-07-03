الطقس الحار بمدن وقرى المنيا يرفع حالة التأهب لغرفة العمليات وإدارة الأزمات والكوارث

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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رفع حالة الطوارئ وغرفة العمليات الرئيسية للمحافظة، وذلك لمواجهة توقعات الطقس السيء، السبت.

وتشير الأرصاد الجوية، إلى استمرار الموجة الحارة في طقس محافظة المنيا وتصل اليوم لـ 42 درجة .

حيث تابع المحافظ مدى جاهزية المراكز والمدن والاستعداد حال حدوث أي طارئ.

ووجه محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيق بين كل الأجهزة المعنية بنطاق المحافظة لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وتفعيل غرف العمليات الفرعية وإدارة الأزمات والكوارث بجميع قطاعات المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها.