«الحركة الوطنية» يطلق مبادرة للتثقيف السياسي تستهدف 50 ألف شاب  

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عقد حزب الحركة الوطنية المصرية اتفاقية اكاديمية انطلاقة للعلوم الادارية والبحث العلمي لتنفيذ اكبر واضخم مبادرة لـ التثقيف السياسي «للطـــــــــــــلائع» والتي تستهدف تدريب وتأهيل 50 الف شاب على مستوي الجمهورية خلال العام الجاري على ان تكون نقطة الانطلاق محافظة والتي قدمت المبادرة من خلال لجنة التنمية المستدامة بالامانة العامة بالمحافظة وذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالشباب والدفع بهم في مقدمة الصفوف وكذلك في اطار معركة رفع الوعي وتحصين ابنائنا ضد حملات التشوية والتشكيك من قبل الجماعات الظلامية واهل الشر في الداخل والخارج

وشدد طارق جعفر امين الحزب بالمنوفية على ان مبادرة التثقيف السياسي لن تقتصر فقط على محافظة المنوفية بل ستمتد إلى عموم محافظات الجمهورية موضحاً ان المبادرة تقدمت لها الأمانة الحزبية لحزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة المنوفية ( لجنة التنمية المستدامة)، وقدم الامين العام للحزب بالمنوفية شرحاً مستفيضاً لخطة الامانة بالبرنامج الصيفي واقرار المبادرة وتقديمها للامانة المركزية لتفعيل برامج التدريب والتثقيف السياسي على مستوي أمانات الجمهورية، وتابع جعفر مؤكداً على إن مرحلة الشباب هي أخصب مراحل العمر، وهي مرحلة العطاء وهم الثروة الثمينة التي لا تعوض، وهم تاج وعز الأوطان بصلاحهم تنهض البلدان، والشباب في أي مجتمع من المجتمعات عنصر حيوي في جميع ميادين العمل الإنساني والاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي، وهم المحرك الرئيس الفعال لأي إصلاح أو تغيير في المجتمعات ودوماً يشكلون الرقم الأصعب في أي ثورة إصلاحية، وأداة فعالة مهمة من أدوات التطور الحضاري للمجتمع، وهم همزة الوصل بين الماضي والمستقبل وهم الحاضر الذي يصنع المستقبل .

وشدد امين عام الحزب بالمنوفية على ان المجتمع الإفريقي والعربي يُعد مجتمعاً شاباً حيث يمثل الشباب النسبة الأكبر فيه، كما أن ما لا يقل عن 80% من هؤلاء الشباب غير منتمين لأى حزب أو جماعة سياسية ولا يمارسون السياسة الحزبية، رغم ارتفاع نسبة الوعي السياسي لبعضهم، وهذا في حد ذاته يعيد السؤال المطروح {{لماذا تبقى هذه المجموعة الأقدر على التعاطى مع العصر ومكوناته بعيدة عن مسرح الأحداث وبعيدة كذلك عن هياكل وأروقة السياسة والأحزاب}}؟؟!، وحسب تقارير الأمم المتحدة «والكلام مازالزعليدلسان طارق جعفر» فأن الفئة العمرية 15-25 سنة تشكل أكثر من 50% في البلدان النامية ومن كلا الجنسين وكثيراً ما لا يسمح لهذه الأعمار بأي تمثيل لصنع القرار، وهناك تقرير أصدره الاتحاد البرلماني الدولي في 16 مارس عام 2016م خلال مؤتمره في زامبيا حيث كشف التقرير إن 1.9% فقط من مجموع 45000 أعداد البرلمانيين في العالم أعمارهم تقل عن 30 سنة !!، مشيراً ومن هنا نرى أن شريحة الشباب أكبر شريحة لم تأخذ دورها وحجمها الحقيقي في المشاركة السياسية الفاعلة ولا في غرف صنع القرار لمعظم البلدان، وكانت الـرؤيــة الشاملة المبادرة تؤكد على إيجاد مجتمع واعٍ لإمكانيات وحقوق الشباب وأن يكون عوناً لهم في تحقيق كامل حقوقهم ويعترف بدورهم المييّز في التأثير والتغيير والإصلاح ويكون الشباب هم العنصر الرئيس في الأحداث السياسية والثقافية والاقتصادية .

اما الهــدف وفقاً لتصريحات الامين العام للحزب بمحافظة المنوفية فقد ارتكز على ان يهدف البرنامج إلى محاولة البحث عن واقع المشاركة السياسية للشباب بالنظر إلى كون هؤلاء الشباب يمثلون جماعة متميزة يفترض أن لهم تصوراتهم ومعتقداتهم السياسية المغايرة لأسلافهم وندرج أدناه أهم الأهداف: «تثقيف الشباب ومعرفة دورهم في عصور متعددة وإن أمثالهم قادوا دول، تعريف الشباب بحجمهم الحقيقي وحقوقهم السياسية المغيبة، رفع نسبة المشاركة للشباب لضمان حقوقهم وفي أي مجال سياسي أو انتخابي، طرح التحديات التي تثبط من مشاركتهم ووضع الحلول، تعميم مفاهيم الثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان ومن ضمنها الحقوق السياسية، وضع خطة استراتيجية طويلة الأمد للتفعيل دور الشباب في كل المجالات السياسية والانتخابية ( ناخبين/ مرشحين / موظفين / مراقبين/ مراكز صنع القرار»

اما المـحــددات فهي: المشاركة السياسية في صنع القرار والسلطة المجتمعية والتطوع بهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المشاركة الثقافية، المشاركة بقضايا الرأي العام والمناصرة كقضايا حقوق المرأة والطفل، ومناصرة الفئات المهمشة في الحصول على حقوقها، القيام بالأنشطة التعاونية، كالقيام بإنتاج فيلم وثائقي يتناول موضوع معين يتعاون على إنتاجه مجموعة من الشباب، كل منهم ذو تخصص معين، القيام بمؤتمرات علمية وورش مل ونقاشات من شأنها توسيع المعرفة، وتحفيز العقل، لاستقبال إنتاجات فكرية جديدة، التخطيط للبيئة المحلية وكيفية الحفاظ عليها، كالرسم المتقن لأماكن المنتزهات العامة، وأماكن الترفيه والرياضة والتعليم، تعزيز الجانب الثقافي بعمل المبادرات للتعريف بالثقافات المتنوعة، وتبادلها وابتعاث الشباب لبلدان أُخرى.

وحول اشتراطات الانضمام للبرنامج فهي كالاتي: العمر من 12 إلى 18 عام، يكون المشترط طالب/ـة، يكون من أبناء المحافظة، ويكون من المتفوقين في المهارات العلمية والدراسية، موافقة ولى أمر المشترك، وموافقة الأمانة الحزبية على طلب الانضمام، وموافقة المشترك وولى أمره على لائحة البرنامج التدريبي والالتزام بالحضور، وإخضاع المشترك لمقابلة شخصية بالأمانة الحزبية بالمحافظة أمام اللجان المختصة.

وحول آلية تنفيذ البرنامج فهي: يتم تشكيل مجموعة من الطلائع من كل مركز بالمحافظة، يضم كل تشكيل من ( مجلس تنفيذي ولجان نوعية )، يعقد اجتماع أول تعريفى لكافة الطلائع المشتركين الأعضاء بالأمانة

يتم تحديد جدول زمنى لتدريب للمجموعات، بالمقرات التدريبية، ويتم عقد محفل تخرج رسمى بالأمانة للمشتركين بحضور قيادات الحزب، ومن ثم ضخهم بالأمانة الحزبية والمشاركة الفعالة بالحزب.

وقال ان مدة البرنامج التدريبي: 7 أيام تدريب نظرى، و5 ايام ورش عمل، و5 أيام زيارات ميدانية عملية، بأجمالى 17 يوم / مقسمين على شهرين ميلادى، اما عن محاور البرنامج التدريبي فهي: يتم تدريب الطلائع مع تمثيل لمجموعة الطلائع المشاركين على أهداف وأهمية والية اللجان النوعية آلاتية، على شكل ( تدريبات – ورش عمل – أنظمة تمثيلية – جلسات تشاورية – زيارات ميدانية ) وهى: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لجنة الشؤون الاقتصادية، لجنة الشؤون العربية والعلاقات الخارجية، لجنة الصناعة والطاقة والتكنولوجيا، لجنة الزراعة والرى، لجنة القوى العاملة، لجنة التعليم والبحث العلمي، لجنة الشؤون الصحية والبيئية، لجنة الشباب، اللجنة الثقافة والإعلام والسياحة، لجنة الاقتراحات والشكاوى، لجنة النقل والمواصلات، لجنة الإسكان والمرافق العامة، لجنة الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية، لجنة حقوق الإنسان، لجنة الأسرة والطفل، لجنة الشؤون الدينية، لجنة العلاقات العامة، لجنة المدربين / جدول التدريب ويتم تشكيل طاقم المدربين المختصين من قبل الأمانة، ووضع المخطط الزمنى وعناصر المحاضرات والورش والمادة العلمية الثابتة، بالتعاون مع المراكز والأكاديميات المعاونة مع الأمانة الحزبية .

وفي سباق اخر في إطار احتفالات الحزب بالمحافظات بالذكري الثامنة لثورة 30 يونيو، احتفلت أمانة المنوفية بقيادة طارق جعفر الامين العام وعضو الامانة المركزية، ومؤمن أبوعجوة الامين العام المساعد ورئيس المكتب السياسي وعفاف الصغير أمينة المراة بالمحافظة وعضو أمانة المراة المركزية والدكتور مصطفي العادلي الأمين المساعد وأمين لجنة التنمية المستدامة وممثلا عن أكاديـــمية انطلاقة للعلــوم الإدارية والبحث العلمى ومحمود رمضان أمين الشباب بالحزب ومحمد فاروق زوين الامين المساعد وأمين المجالس المحلية ولفيف من فريق الامانة العامة للمحافظة وقيادات فريق طلائع الحزب بإمانة المنوفية إحتفالية ثورة ٣٠ يونية المجيدة .

تناول اللقاء تاريخ الحزب ودوره الفعال قبل وخلال الثورة وبإعتباره الحزب الاول الذي قاوم وجابه الجماعة المتطرفة وكان القبلة التي قصدها أحرار مصر حتي قامت الثورة المجيدة وكذلك تاريخ أمانة المنوفية وتاثيرها في الشارع السياسي بكلمات تناول فيها الامين العام كل ذلك ودور الحزب في تمكين الشباب وتصعيد قيادات شبابية إلى لجان الامانات المركزية للحزب وكذلك حضر اللقاء أحمد الهلباوي باعتباره من الشخصيات العامة المؤثرة في تصعيد المجابهة ضد الجماعة الارهابية بالمحافظة وفي كلمة موجزة تناول فيها ظروف تلك المواجهات وتاثيرات الاحزاب السياسية الفاعلة وعلي راسها حزب الحركة الوطنية المصرية والاحزاب الاخري انذاك .

ثم قام مومن عجوه الامين العام المساعد بالقاء كلمة تناول فيها مساعي الحزب قبل الثورة وبعد الثورة ودورة في تمكين القيادات الشبابية، وتابع الدكتور مصطفي العادلي الامين المساعد وأمين التنمية المستدامة مؤكداً على اهمية تناول المجال التدريبي للحزب بالتوقيع على مبادرة التدريب التي تتبناها الامانة بالتعاون مع أكاديـــمية انطلاقة للعلــوم الإدارية والبحث العلمى وتم توقيع برتوكول تعاون بين المركز وأمانة المنوفية لتكون نواة التدريب السياسي ببرامج تدريب متميزة تناولتها بالشرح في محاضرة استمرت قرابة الساعة، لتضج القاعة بالتاييد المستمر والتصفيق لقيادات الحزب وتعلن في سيمفونية حب وامتنان لقيادة حزبنا الكبير المتمثلة في اللواء رووف السيد على رئيس الحزب وكذلك الامين العام للحزب ونواب وقيادات الهيئة العليا للحزب.

كما حضر اللقاء العديد من فريق شباب الطلائع وقياداتهم وتم التطرق إلى دمج المناقشات الحزبية مع فريق التعاون في العديد من المواضيع التي تخص المواطن المصري بالمنوفية والمحافظات، قام كذلك الامين العام بتعيين أمينًا للاعلام من الشباب ومساعدا له في إطار خطة التمكين والتصعيد للشباب بناء على تكليفات الامانة العامة .