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وكيل «حقوق انسان النواب» يطالب بخطة للحد من هجرة الأطباء للخارج

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وكيل «حقوق انسان النواب» يطالب الحكومة بخطة للحد من هجرة الأطباء للخارج وكيل «حقوق انسان النواب» يطالب بخطة للحد من هجرة الأطباء للخارج

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تقدم النائب الدكتور أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بشأن خطة للحد من هجرة الأطباء للخارج وسد العجز في أعدادهم.

وقال «أبوالعلا» في طلب المناقشة:«رغم إعلان الحكومة منذ عام 2019 عن خطة تطوير القطاع الطبى والتى تقوم على عدد من المحاور أهمها، التوسع في إنشاء كليات طب بشرى جديدة حكومية أو خاصة أو أهلية، لزيادة عدد خريجى الطب، إلا أنه حتى الآن مازال هناك عجز في عدد الأطباء بالمستشفيات، وذلك بسبب إستمرار ظاهرة هجرة الأطباء للخارج»..

وأضاف: «تلك الأزمة يتطلب بحثها ودراستها ومناقشتها بشكل موسع، خاصة في ظل رغبة أغلب خريجى كليات الطب حاليا في السفر خارج البلاد، وهو الأمر الذي يهدد بإستمرار تلك الظاهرة رغم العمل على زيادة أعداد الخريجين، وهو ما يوضح أن الأزمة ليست في عدد الخريجين، بقدر أنها في هجرة الأطباء للخارج، ما يتطلب الوقوف على أسباب تلك المشكلة، والعمل على مواجهتها»..

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان أنه بناء عليه أتقدم بطلب مناقشة عامة، بشأن خطة الحكومة للحد من هجرة الأطباء للخارج وسد العجز في عددهم، في ظل التحديات التي تواجهها البلاد بالتزامن مع أزمة كورونا، وخطوات الدولة لتطوير المنطومة الصحية وتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل..

المصرى اليوم

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