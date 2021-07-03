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نائب بحقوق إنسان النواب: افتتاح القاعدة البحرية رسالة بدور الجيش المصرى الاستراتيجي في المنطقة

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نائب بحقوق إنسان النواب: افتتاح القاعدة البحرية رسالة بدور الجيش المصرى الاستراتيجي في المنطقة نائب بحقوق إنسان النواب: افتتاح القاعدة البحرية رسالة بدور الجيش المصرى الاستراتيجي في المنطقة

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قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن أفتتاح الرئيس عبدالفتاح ، لقاعدة ٣ يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر، رسالة قوية للجميع بدور مثر المحورى والاستراتيجى في المنطقة، كما أن الافتتاح في الذكرى الثامنة للخطاب العظيم يوم 3 يوليو يوم استرداد الكرامة المصرية واستعادة الهوية المصرية رسالة أيضا بمكانة في المنطقة.

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان، أن الجيش المصرى هو صمام الأمان في المنطقة بالكامل، وهذه القاعدة تعتبر واحدة من أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتساهم وبشكل كبير في بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية.

وتابع عضو مجلس النواب:«القاعدة لها دور محورى وأستراتيجى في تأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الامن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي، وهى اضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية».

وأشار عضو البرلمان، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت خطة تطوير شاملة للقوات البحرية، خاصة وانها بمثابة نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة

المصرى اليوم

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