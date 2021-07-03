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الكشف على ٦٢٠ حالة في قافلة علاجية بقريتى ساحل الجوابر وعشما بالمنوفية

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الكشف على ٦٢٠ حالة في قافلة علاجية بقريتى ساحل الجوابر وعشما بالمنوفية الكشف على ٦٢٠ حالة في قافلة علاجية بقريتى ساحل الجوابر وعشما بالمنوفية

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نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع حملة شباب فينا خير والإدارة الصحية بمركز الشهداء التابع لمحافظة المنوفية قافلة علاجية ضمت جميع التخصصات بقرية عشما كما تم تنظيم قافله أخرى متكامله بقرية ساحل الجوابر التابعه لذات المركز.

وصرح مهندس محمد ربيع منسق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنوفية أن القافله استهدفت كل الفئات وكانت الاولويه للأسر الأولى بالرعاية في قريتي عشما وساحل الجوابر حيث تم الكشف على ٢٨٠ حاله بقرية ساحل الجوابر كما تم الكشف على ٣٤٠ حاله بقرية عشما ضمن قافلتين طبيتين متكاملاتين كان إجمالي المستفيدين بهم ٦٢٠ حالة.

كما أكد منسق عام حياة كريمة بالمنوفية أن تنظيم القوافل الطبية اليوم بقرية ساحل الجوابر وعشما كان بالتعاون مع أطباء متطوعين من الإدارة الصحية بالشهداء وشباب فينا خير المتطوعين بمركز الشهداء، ولفت ربيع إلى أنه سوف تستمر القوافل أسبوعيا في جميع أنحاء المحافظه للوصول الأكبر عدد من المستفيدين.

وأضاف مهندس محمد ربيع أن القوافل اشتملت على عدة تخصصات تم توزيعها على القافلتين حيث ضمت القافله العلاجيه بقرية عشما ١٢ تخصص طبي مختلف في جميع المجالات كما تضمنت قافلة ساحل الجوابر ٨ تخصصات طبيه مختلفه وذلك للعمل على مساعدة والوصول الأكبر قدر ممكن من المواطنين في القرى المستهدفه.

المصرى اليوم

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