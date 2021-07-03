الرئيس الفلسطيني يعلن حالة الطوارئ

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أصدر رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من يوم اليوم السبت، لمواجهة استمرار تفشي فيروس «كورونا».

وحسب المرسوم، تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فيروس «كورونا»، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

ومن جانبها أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس «كورونا» في فلسطين بلغت 98،2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية إنه تم تسجيل 84 حالة إصابة جديدة دون تسجيل أي وفيات.

ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 5 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 11 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي 516،068 بينهم 371،787 تلقوا الجرعتين من اللقاح.