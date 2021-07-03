أخبار عاجلة

تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية -
استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء -
تسريبات تكشف تحديثات كبرى من أبل لحاسبها "ماك بوك برو" -
التطعيم ضد كورونا أم ارتداء بدلة رواد الفضاء.. أيهما تختار للوقاية؟ -
بخطة أمنية محكمة.. القبض على قاتل عامل التوصيل بالكويت -
من وراء القصف على القوات الأمريكية بسوريا؟ -
كميات كبيرة من الطحالب الخضراء تغطي الساحل الصيني -
اتساع نطاق المعارك بين قوات الحكومة وطالبان -
لقطات جوية لآثار حرائق الغابات في روسيا -
الجزائر.. تأهب طبي مع ارتفاع أعداد الإصابات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

الرئيس الفلسطيني يعلن حالة الطوارئ

Print
الرئيس الفلسطيني يعلن حالة الطوارئ الرئيس الفلسطيني يعلن حالة الطوارئ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من يوم اليوم السبت، لمواجهة استمرار تفشي فيروس «كورونا».

وحسب المرسوم، تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فيروس «كورونا»، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

ومن جانبها أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس «كورونا» في فلسطين بلغت 98،2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية إنه تم تسجيل 84 حالة إصابة جديدة دون تسجيل أي وفيات.

ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 5 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 11 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي 516،068 بينهم 371،787 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء

استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء

بشرى للموظفين في العاصمة الإدارية .. 2000 جنيه بدل سكن تضاق للراتب شهريًا

بشرى للموظفين في العاصمة الإدارية .. 2000 جنيه بدل سكن تضاق للراتب شهريًا

توافد طلاب الثانوية العامة علي لجان الامتحانات لأداء اللغة الثانية

توافد طلاب الثانوية العامة علي لجان الامتحانات لأداء اللغة الثانية