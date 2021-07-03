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طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، السبت، جميع الأطراف الوطنية والبعثة الأممية بالاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه ليبيا.

وشدد عبدالحميد الدبيبة، في تغريدة عبر تويتر، على أهمية التوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.

وذكرت البعثة أنه جرى تقديم 3 مقترحات من قبل الأعضاء حول القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية، بعضها بشروط مسبقة.

وتابعت: «المشاركون في ملتقى الحوار الليبي لم يتوصلوا إلى أرضية مشتركة حول الانتخابات».

وأكدت البعثة الأممية أن فشل المحادثات الجارية في جنيف خذلان للشعب الليبي الطامح لحقه في انتخاب رئيس وبرلمان في الموعد المقرر مسبقا.