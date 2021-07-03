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وزارة الداخلية توجه قافلة حياة كريمة لـ حى المحروسة بـ القاهرة

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وزارة الداخلية توجه قافلة حياة كريمة لـ حى المحروسة بـ القاهرة وزارة الداخلية توجه قافلة حياة كريمة لـ حى المحروسة بـ القاهرة

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وجهت وزارة الداخلية قافلة خدمية لتفعيل مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية إستهدفت حى المحروسة بمنطقة السلام بالقاهرة لتوزيع المساعدات العينية و المواد الغذائية المتنوعة بالمجان على المواطنين وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من المستجد وقد لاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

يأتى ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

المصرى اليوم

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