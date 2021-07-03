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ضبط صاحب مخبز سياحي بحوزته 2 طن دقيق مدعم بالقاهرة

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ضبط صاحب مخبز سياحي بحوزته 2 طن دقيق مدعم بالقاهرة ضبط صاحب مخبز سياحي بحوزته 2 طن دقيق مدعم بالقاهرة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخبز سياحى وبحوزته 2 طن دقيق بلدى مدعم إستخراج 82% بالزاوية الحمراء.

وتمكنت الحملة من ضبط لإدارته المخبز بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وبمواجهته إعترف بإدارته المخبز بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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