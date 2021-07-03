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جدة - " وكالة أخبار المرأة "

أقامت بنتلي السعودية احتفالًا كبيرًا بالسنة الثالثة لقيادة المرأة للسيارات في المملكة العربية السعودية على مدار يومين بالرياض في الفترة من 22 الى 24 يونيو، وذلك عبر تنظيم معرض فني لعرض الأعمال الفنية المعبرة عن هذه المناسبة لخمس عشرة فنانة سعودية.

ويأتي تنظيم هذا المعرض الفني في صالة عرض بنتلي الرياض في آي مول في 24 يونيو الجاري، لحرص شركة ساماكو الوكيل المعتمد لعلامة بنتلي في المملكة العربية السعودية على تقديم الدعم المباشر من شركة بنتلي للفنانات السعوديات، عبر تنظيم معرض فني لعرض لوحاتهم الفنية على الجمهور ومحبي الفن الراقي وسط أجواء احتفالية مميزة.

شارك في الحفل عدد من نجوم التواصل الإجتماعي والمؤثرين وعدد كبير من الفنانات المحترفات والمشهورات في دعم واضح لتمكين المرأة وتعزيز دورها في المشاركة الفاعلة لبناء المجتمع ووفقا ً للإجراءات الإحترازية المتبعة لمكافحة كوفيد 19.

وبهذه المناسبة قال محمد رفة، الرئيس التنفيذي لشركة ساماكو السيارات "إنّ احتفالية بنتلي السعودية بالعام الثالث لقيادة المرأة السعودية للسيارات، يأتي في إطار حرص الشركة على دعم وتمكين المرأة لرفع مستواها في العمل والتركيز على الفرص المهنية المتاحة للفتيات وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتمكين المرأة وإطلاق العنان للطاقات الإبداعية لديها".

كما أوضح قائلا ً: "أن هذا الشهر يصادف بداية قيادة المرأة السعودية للسيارة رسمياً، وهو قرار تاريخي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله حيث جاء الأمر الملكي الكريم بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، ليعزز قيمتها وحرص القيادة السعودية على تمكينها لتكون عنصراً فعالاً في المجتمع، والتمتع بحق من حقوقها، الأمر الذي يؤكد استمرار مسيرة الإصلاح والتنمية في السعودية".

وأضاف "انه برؤية حكيمة، لقيادة حكيمة تنطلق فيها المملكة نحو مستقبل مشرق، فاننا نؤكد بأننا ماضٍون بقوة وثبات نحو تحقيق الرؤية الطموحة 2030 لمهندس التغير القائد الملهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ال سعود، وبهذا القرار جلست المرأة السعودية وراء مقود سيارتها وأدارت محرك حضورها ودورها ومشاركتها في رحلة طويلة على قدر من المسؤولية والكفاءة، واستحقاق طبيعي يُضاف لسجلها المعطاء ليس على الصعيد الوطني وحسب بل على الصعيد العالمي الذي تتبوأ فيه المرأة السعودية أعلى المناصب والوظائف القيادية الكبرى".

يشار إلى أن شركة بنتلي حريصة دائمًا على دعم وتمكين المرأة، فقد شاركت الاحتفال بيوم المرأة في شهر مارس على وسائل التواصل الاجتماعي وبقوة.