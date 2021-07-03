مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية تعقد جمعيتها التأسيسية الثانية

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انتخاب ثمانية من القوائم النهائية المرشحة لعضوية مجلس الإدارة

عقدت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية الجمعية التأسيسية الثانية لشركة مطوفي حجاج الدول العربية المساهمة المقفلة، بإشراف وزارة الحج والعمرة.

جاء ذلك في مقر المؤسسة ببرج مطوفي العرب "1" بمكة المكرمة، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف ماهر صالح جمال، ورئيس الجمعية التأسيسية للشركة المطوف الدكتور محمد بن مصطفى بياري، وممثل وزارة الحج والعمرة المستشار أيمن بن إبراهيم القرشي.

وخلصت الجمعية إلى انتخاب ثمانية من القوائم النهائية المرشحة لعضوية مجلس الإدارة عن طريق الاقتراع السري عن بعد؛ حيث آلت نتيجة الاقتراع عن فوز كلٍّ من المطوفين: محمد بن حسن معاجيني، وفؤاد بن محمد بشارة، وموفق بن رشاد خوج، وأحمد بن يحيى المطوف؛ كخبراء حج.

وحصد المقاعد الأربعة الأخرى في فئة الخبراء الاستراتيجيين الاقتصاديين، المطوفون: أحمد بن يوسف مطر، وسامي بن إبراهيم سرحان، ومحمد بن ذاكر خوج، وعصام بن فؤاد حمدي.

ويتمتع الفائزون في مجال فئة خبراء الحج بتجربة ميدانية واسعة من خلال عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسة وإشرافهم على إدارات وقطاعات حيوية تخدم الحاج.

وذكر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف ماهر صالح جمال، أن الجمعية التأسيسية الثانية تأتي استكمالًا للجمعية الأولى التي شهدت التصويت على بنود تأسيس شركة مطوفي الدول العربي بالأغلبية، مشيرًا إلى أن التحول سيسهم في النهوض بالعمل في مجالي خدمة الحج والعمرة.

وأكد ثقته الكاملة بالأعضاء الفائزين؛ لكونهم خليطًا من الخبرات والكفاءات المخضرمة والشابة التي ستسهم في عمل نقلة نوعية خلال فترتهم القانونية التي تمتد لخمس سنوات، وإكمال مسيرة من سبقوهم، ووضع الشركة في المقدمة.

بدوره قال نائب رئيس المؤسسة ورئيس الجمعية التأسيسية للشركة المطوف الدكتور محمد بياري: المشروعات تقوم على التخطيط السليم والأسس العلمية المنهجية.

وأضاف: تحول وإعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوائف لتتحول من مؤسسات أفراد إلى شركات مساهمة، سيكون لها آثارها الإيجابية ونتائجها القيمة من خلال رفع كفاءة العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن، وتوسيع قاعدة المشاركة في هذه الشركات، مع استقطاب الكفاءات من المواطنين الراغبين في العمل، وصولًا للهدف الأسمى وهو تطوير وتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.