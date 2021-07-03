مياه المنوفية : لا انقطاع للمياه خلال فترة الأعياد والامتحانات

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أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، خطة غسيل شبكات المياه بكافة مناطق المحافظة، وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسيل الدورى، مؤكدًا أنه لن يتم قطع المياه لمدة أسبوع خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك وكذلك خلال فترة إمتحانات الثانوية العامة طبقا لجدول الإمتحانات.

وأكد رئيس الشركة، التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل فى نطاقه والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير والتعامل الفورى مع أي طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.

وتهيب الشركة بالمواطنين، ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكة، كما تنوه الشركة بأنه حال ظهور أى رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل.

كما تعلن الشركة أنه فى حالة أي شكوى من جودة المياه يمكن الاتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى وذلك تنفيذا لتوجيهات إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالاستمرار في أعمال الصيانة الدورية اللازمة طبقاً للخطة الموضوعة لغسيل شبكات المياه بمختلف نطاق المحافظة للتأكد من جودة المياه المقدمة للمواطنين.