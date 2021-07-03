معهد دراما بلا حدود الدولي ينظم دبلومة «تدريب المدربين»

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انتهت مؤخرا فعاليات ديبلوم تدريب المدربين TOT، احدى البرامج التدريبية لمعهد دراما بلا حدود الدولى ومقره المانيا والذي حمل عنوان ( تقنيات حديثة لتدريب المدربين ) والتى عقدت على مدار 3 شهور عن طريق التعلم عن بعد «اون لاين» .

ويهدف الديبلوم إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات والخبرات التي تساهم في رفع مستوى أدائهم التدريبي في مجال إدارة عمليات التدريب وتنمية مهاراتهم التدريبة الإحترافية، وذلك بمشاركة مصرية قوية و100 متدرب من جميع انحاء العالم .

قالت الدكتورة دلال مقاري باوش، المدير المؤسس لمعهد دراما بلا حدود الدولي، ومركزه المانيا لقد سعينا إلى متابعة برامج معهدنا، بالرغم من التحديات التي يعيشها العالم، بسبب انتشار وباء كورونا كوفيد المستجد، وقد تناول ديبلوم التدريب العناصر الأساسية لتكوين ذهنية المدرب، وتطوير إدواته للوصول إلى الفئات المستهدفة، استناداً إلى العلوم الإنسانية، كعلم النفس وعلم الاجتماع والفلسفة، مروراً بمناهج تطوير الاداء الذاتي للمدرب، داخلياً وخارجياً، في البحث عن التوازن بين المعرفة والخبرات، والأدواء الخارجي، وصولًا إلى تغيير وتطوير خبرات المتلقي .



واشارت باويش، إلى اهتمام البرنامج التدريبي بتقديم خبرات جديدة في مجال تدريب المدربين، بما ينسجم مع مناهج وأهداف معهد دراما بلا حدود الدولي، والتي تحرص على التعليم عن طريق اللعب، والتنمية البشرية المستدامة عن طريق الفنون، وعن طريق برامج التعليم عن بُعد ( أون لاين ) حيث سعى المدربون إلى تقديم برامج نظرية وعملية لتطوير مهارات وكفاءات وأدوات التدريب لدى المتدربين، قدم محاضرات الديبلوم نخبة من المدربين الدوليين، أعضاء معهد دراما بلا حدود الدولي، وذلك لطلاب ومتدربين، من الوطن العربي ودول العالم .

بينت دلال مقارى ان عشرات الخريجين استفادوا من تقنية التعليم عن بُعد، تماشيا مع الظروف العالمية لإنتشار وباء الكورونا، والذين تألقوا في تقديم مشاريع التخرج النظرية والعملية والتي عرضت على لجنة التحكيم المؤلفة من أعضاء الهيئة الإدارية لمعهد دراما بلا حدود الدولي، في المانيا.

في حين توج ( ديبلوم تدريب المدربين ) بشهادات ديبلوم دولية معتمدة من معهد دراما بلا حدود الدولي، تحت رعاية رابطة ( فاو ها إس ) للمدارس والجامعات الالمانية واتحاد الصداقة العربية الأوربية .

تم تنفيذ برنامج الديبلومة بالمدربين الدوليين الدكتور حسام عبدالقادر والدكتور احمد سراجي والدكتورة هيام مسلم مائسة بطاينة ولمى دعدوش وخالد المفرجي واسماء سويد وزهراء باقرو الدكتورة كارلا كاشيشيان