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بدء الفريق أحمد خالد حسن سعيد قائد القوات البحرية، بالترحيب بالسيد الرئيس والسادة الضيوف، مشيرا إلى أهمية افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بالتزامن مع الاحتفالات بثورة 30 يونيو.

قال:«اليوم افتتاح قاعد 3 يوليو البحرية يعد إضافة قلعة جديدة من قواعد البحرية المصرية، وإضافة إلى قدراتنا اليومية في اطار برنامج التحديث الشامل الذي تتبناه الدولة والقيادة السياسية وفي اطار الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية التي وضعت منهج واضح للتنمية وبناء المشروعات التنموية للنهوض بالوطن، والذي يتواكب في الوقت ذاته مع مكافحة الإرهاب وبالزود والدفاع ضد قوي الإرهاب والتطرف عن طريق تحديث التسليح، واسلحة الفكر.

وأضاف:«وفي اطار خطة التنمية للدولة تم وضع رؤية وخطة للقوات المسلحة ومنها رؤية للقوات البحرية وبالتالي تم غنشاء عدد من القواعد البحرية منها جاءت قاعدة 3 يوليو البحرية والتي اتخذت 3 يوليو اسما لها في سبيل اعلاء الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو وانتزاها من يد وبراثن الإرهاب الغاشم وكان هناك اهتمام ملموس بالبحر للحفاظ على ثروات مصر والتي فتحها الله عليها بعد ثورة 30 يونيو وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة تقديم الجهود والتطور التقدم في البنية التحتية وتدريب وتسليح وتاهيل متميز للعناصر البشرية على كافة المستويات في وقت قياسي.

وتابع:«لقد كان التحدي كبيرا ولكن المتابعة الدقيقة وعامل الوقت والسرعة والدقة عنصرا كبيرا في تطوير قوات البحرية وشهدنا في 5 قواعد بحرية من حيث القدرات التأهيلية والتسليح العسكري واستحداث الغواصات ونقل التكنولوجيل والخبرة وتبادل الزيارات والتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة وقد تم رفع العلم المصري على 47 وحدة جديدة والتي تعد إضافة جديدة في الكم والنوع ولدينا على رصيف القاعدة غواصة طراز 209، 4 لنش مرور ساحلي، 28 ريب قتالي، فرقاطة ألمانية الصنع، جوويند من تصنيع مصري، و10 لنشات أخرى وقاطرة انقاذ، وسيجم الجلالة، واليوم تنضم سلسلة الإنجازات اكبر قاعدة على مساحة 10 مليون متر مربع وهذا ما يعكس التزام القوات البحرية اتجاه الدولة المصرية بالحفاظ على قناة السويس وتأمين مقدرات وثروات مصر بالبحر وتتيح القدرات الذاتية بالقاعدة إضافة لتنفيذ التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة».