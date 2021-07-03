«البيئة»: تقديم الدعم الفنى لمدابغ الروبيكي

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في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة للإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئي وقطاع الفروع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة بتقديم خدمات الدعم الفنى للإصحاح البيئى لمنظومة ومسؤولى العاملين بمنشآت الدباغة للجلود بمدينة الروبيكي ، تم عقد اجتماع موسع بحضور اللواء حمدى الديب مستشار الوزيرة لشؤون التفتيش البيئى والدكتورة مي عز الدين رئيس الإدارة المركزية لفرع القاهرة وممثل عن هيئة التنمية الصناعية وبمشاركة فريق عمل الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى.

وقد تم خلال الاجتماع التعريف بالاشتراطات الواردة بقانون البيئة من حيث أهمية سجل الحالة البيئية الذي يوضح تأثير أنشطة المنشأة على البيئة المحيطة، وكيفية التخلص الآمن من المخلفات الصناعية، وأهمية سجل المواد والمخلفات الخطرة، كذلك أهمية ارتداء مهمات الوقاية وغير ذلك من طرق استرشادية تستهدف التوجيه نحو الإصحاح البيئى.

وتم تقديم النصح والإرشاد حول دور وأهمية تكنولوجيا الإنتاج الأنظف الصديقة للبيئة في تحسين الأداء البيئى ومن ثم تحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية لتلك المنشآت كصناعة وطنية هامة، ومن المقرر تنظيم مجموعات عمل لإجراء مراجعة بيئية ميدانية لتلك المنشآت المتقدمة بخطط للاصحاح البيئى.