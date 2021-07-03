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«أمن المنافذ» يواصل حملاته لضبط جرائم التهريب

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«أمن المنافذ» يواصل حملاته لضبط جرائم التهريب «أمن المنافذ» يواصل حملاته لضبط جرائم التهريب

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واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاته الأمنية لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، ومواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وتمكنت الحملات من ضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار.

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والمتفجرات والأسلحة ومشتملاتها، تم ضبط قضية، و23 قضية في مجال الأمن العام، و1142 مخالفة مرورية متنوعة، وقضية في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وتنفيذ 146 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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