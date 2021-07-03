«أوبرا الإسكندرية» تنهي استعداداتها للاحتفال بمئوية مسرح سيد درويش غدًا (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت دار أوبرا الإسكندرية (مسرح سيد درويش)، استعداداتها لإحياء الذكرى المئوية الأولى لها، والتي تستمر على مدار 4 أيام تبدأ غدًا الأحد، وأجرت الفرق الموسيقية المشاركة مثل فرق الأوبرا المختلفة من بينها أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي وفرقة اوركسترا وتريات اوبرا الاسكندرية وفرقة فريق أوبرا القاهرة وفرقة أوبرا القاهرة وفرقة الرقص المسرحي الحديث وفرقة ساوند تراك وفرقة فؤاد ومنيب ومركز تنمية المواهب، بروفات عديدة فضلا عن اضاءة الجدران والواجهات للدار بألوان الطيف ابتهاجاً بالحدث الأهم منذ قرن من الزمان، فضلا عن الانتهاء من التجهيزات الفنية والاضاءة والديكور واعداد خشبة المسرح.

وتطلق الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، فعاليات الاحتفالية الفنية الكبرى بمناسبة مرور مائة عام على افتتاح مسرح سيد درويش بالاسكندرية، مشيرة إلى أن مصر تزخر بتاريخ ثرى في كافة المجالات وتمثل بنيتها المعمارية جزء هاما من تراثها الحضارى، واشارت إلى ان مسرح سيد درويش يمثل أحد المعالم البارزة في الاسكندرية ويعد شاهدا على الكثير من الأحداث الفنية والتاريخية التي جرت بمدينة الثغر، مضيفة أن الاحتفال بمئويته يأتي ضمن استراتيجية تعريف الأجيال الجديدة بصفحات مشرقة من تاريخ مصر الثرى، مؤكدة الفخر بايقونات الوطن التي شكلت عناصر ومفردات قوته الناعمة .

وأكد رئيس الأوبرا ان مراسم حفل الافتتاح تبدأ بمظاهر احتفالية خارج المسرح وتشمل عروضا للموسيقات العسكرية، مجموعة الأوبرا المصرية لموسيقى الحجرة، إزاحة الستار عن تمثال سيد درويش ويصاحبها إسقاطات ضوئية مصورة على واجهة المسرح، يليها افتتاح معرض الفنان خالد هنو بالبهو الرئيسي للمسرح، بعدها ينتقل الحضور إلى داخل المسرح حيث يتم عرض الفيلم الوثائقي 100 عام من الإبداع ويروى تاريخ مسرح سيد درويش وأهم العروض التي استضافها، ثم تلقى وزيرة الثقافة كلمتها وتكرم 21 شخصية من أعلام مدينة الإسكندرية الذين قدموا إسهامات متميزة للمسرح هم رجل الأعمال إسماعيل الحبشي، الفنان التشكيلي خالد هنو، الفنان سمير صبرى، إسم المثال الدكتور جابر عبدالمنعم حجازی مبدع تمثال سيد درويش، الفنان على الجندي أستاذ الفلكلور، الدكتور أبوالحسن سلام الاستاذ بقسم المسرح بكلية الآداب، عائلة قرداحي، رائدة فن الباليه الدكتورة ودود فيظی، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المايسترو عبدالحميد عبدالغفار قائد فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، المايسترو الدكتورة نيفين المحمودی قائد أوركسترا وتريات أوبر الإسكندرية .

كما تكرم أيضا اسم المايسترو جهاد داوود مؤسس فرقة أوبرا الإسكندرية، المايسترو ياسر الصيرفى، سامى فتح الله- إسم المرحوم المهندس عبدالرحمن نصار، إسم محمد البهتيمى أعضاء مجلس أمناء مسرح سيد درويش، المهندسة نيره مصطفى هيبة المدير الأسبق لأوبرا الإسكندرية، محمد سعد، حسام الدين زكريا، الفنان أمير شطا فنان الخط العربى ومن قدامى العاملين بالمسرح، موسی خلیل حسن من قدامى العاملين بخشبة المسرح.

يلى ذلك أمسية فنية تضم باقة من الأعمال الغنائية لفارس الأغنية مرسي جميل عزيز الذي تتزامن مئوية المسرح مع الاحتفال بمرور 100 سنة على ميلاده والتى تعاون خلالها مع كبار الملحنين منها شباكنا ستایره حرير، يهديك يرضيك، رمش عينه، ما انحرمش العمر منك، أي والله، الحلوة، اسبقني يا قلبي، حبك نار، أما براوه، أكدب عليك، من حبي فيك يا جاري، سيرة الحب، ليه يا قلبي ليه، ألف ليلة وليلة وموسيقى لحن على عش الحب.. أداء ندى غالب، وليد حيدر، أحمد عفت، مي فاروق وعازفة القانون عفاف شكري.

وقال الشاعر جابر بسيونى،عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، رئيس اللجنة الثقافية بأتيليه الاسكندرية، إن مسرح سيد درويش تم انشاؤه في عام 1921 وهو من تصميم المهندس الفرنسي جورج بارك والذي استوحى تصميمه الفني من عناصر أوبرا فيينا ومسرح أوديون في باريس.

وأضاف في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن مسرح سيد درويش أو تياترو محمد على دار أو أوبرا الاسكندريه، تم إنشائه في عام 1918 وتم افتتاحه عام 1921،وكان يطلق عليه تياترو محمد على، وما زال الاسم القديم مدون على الواجهه حتى الان، وتسمى دار أوبرا الإسكندرية حاليا باسم فنان الشعب ابن اسكندريه سيد درويش، وذلك اعتبارا من 1962، تقديرا له على نجاحه في مجال الموسيقى في مصر،وتعتبر دار أوبرا الإسكندرية هي الأوبرا الثانية في مصر من حيث تاريخ الإنشاء.

وأشار إلى أن أوبرا الإسكندرية شهدت العديد من الأحداث الفنية استضافت الاعمال الفنيه العالميه والمصريه من اوبرا ومسرحيات ولقاءات وشخصيات وكان اول عرض مسرحي على مسرح أوبرا الاسكندرية في عام 1921،هو عرض شهر زاد الذي عرض في 30 يونيو 1921، كما عرضت به عده فرق مصريه وعالميه مثل اوركسترا القاهره السيمفوني واوركسترا اوبرا الاسكندريه وفرقه اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي والفرقة القومية العربية للموسيقى، ويتقدم مبنى دار الأوبرا تمثال نوبار باشا رئيس أول وزارة مصرية، لافتا إلى أنه بعد أن قرر فاروق حسني وزير الثقافة في عام 2001 ضم مسرح سيد درويش إلى الاوبرا المصريه افتتحها الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وأوضح «بسيونى»، أنه يوجد بالمسرح تمثالا لسيد درويش الذي سمى المسرح باسمه ويطل مباشرة على شارع فؤاد الاول ويتوسط الحي اللاتيني بمنطقة العطارين، مشيرا إلى أنه كان يعرض على المسرح الالعاب المضحكه والعروض الغنائية الترفيهية وشهد المسرح احدى خطب الزعيم مصطفى كامل في عام 1897،وتم تقديم روائع سيد درويش ومحمد عبدالوهاب على مسرح أوبرا الإسكندرية إلى جانب الاعمال الموسيقيه والاوبراليه العالمية من كل أنحاء العالم كما استمر صالون الأوبرا الثقافي في تحقيق أهدافه التنويرية التي تهدف إلى طرح الرؤى والقضايا الفكرية والإبداعية إلى جانب تكريم العديد من الرواد والقامات المصريه البارزه في مختلف المجالات، كما كما كان لاوركسترا القاهره السيمفوني وجود ملموس على مسرح أوبرا الاسكندريه، بجانب وجود فرق الباليه وعروض أشهر الأعمال العالمية ومنها بحيره البجعه وكساره البندق.

وعن دوره التنويري والثقافى، قال أن أوبرا الإسكندرية كانت وراء اكتشاف الأصوات الفنية الموهوبة من خلال فرق الموسيقى والغناء بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، والان ينتظره عشاق فن الأوبرا ومحبى الغناء والموسيقى والفن الرفيع ما تقدمه أوبرا الإسكندرية.

"أوبرا الإسكندرية" تنهي استعدادتها للاحتفال بالمئوية الأولى لـ"سيد درويش" اليوم (صور)

"أوبرا الإسكندرية" تنهي استعدادتها للاحتفال بالمئوية الأولى لـ"سيد درويش" اليوم (صور)

"أوبرا الإسكندرية" تنهي استعدادتها للاحتفال بالمئوية الأولى لـ"سيد درويش" اليوم (صور)

"أوبرا الإسكندرية" تنهي استعدادتها للاحتفال بالمئوية الأولى لـ"سيد درويش" اليوم (صور)

"أوبرا الإسكندرية" تنهي استعدادتها للاحتفال بالمئوية الأولى لـ"سيد درويش" اليوم (صور)

"أوبرا الإسكندرية" تنهي استعدادتها للاحتفال بالمئوية الأولى لـ"سيد درويش" اليوم (صور)

"أوبرا الإسكندرية" تنهي استعدادتها للاحتفال بالمئوية الأولى لـ"سيد درويش" اليوم (صور)

"أوبرا الإسكندرية" تنهي استعدادتها للاحتفال بالمئوية الأولى لـ"سيد درويش" اليوم (صور)

"أوبرا الإسكندرية" تنهي استعدادتها للاحتفال بالمئوية الأولى لـ"سيد درويش" اليوم (صور)