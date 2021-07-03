وزارة شؤون المراة الفلسطينية:‘نستنكر تقييد مشاريع تهتم بالمرأة في غزة‘

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رام الله - " وكالة أخبار المرأة "

استنكرت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية القرار الصادرعن دائرة الجمعيات في غزة بشأن تقييد تنفيذ المشاريع التي تعنى بالمرأة الفلسطينية من قبل الجمعيات والمؤسسات الاهلية واجبارهم على مراجعة وزارة شؤون المرأة الخاصة بهم في غزة ، حيث أن القرار الصادر بقطاع غزة يوم الاثنين الموافق 28/6/2021 يتنافى مع قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 ذات التاريخ العريق في فلسطين، ويتماهى مع الهجمة الشرسة التي تتعرض لها المؤسسات الأهلية من محاولات تهديد وتخويف وفرض شروط وقيود لتنفيذ سياساتها ورؤيتها الخاصة، وإعاقة قدراتها في الدفاع عن حقوق المرأة الفلسطينية ، رغم أن تلك المحاولات المتكررة فشلت حتى الآن في النيل من عزيمة وثبات العمل الأهلي الفلسطيني النسوي ورسالته الحقوقية النبيلة دفاعاً عن الحق، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة شؤون المراة الفلسطينية.

وأضاف البيان :" إن هذا القرار يضيف بنداً جديداً يُلزم الجمعيات بأن تقدم إلى جهة ليس لها علاقة، ما يعني أن المؤسسات الأهلية ستعمل لحساب جسم ليس له الحق وليس وفقاً لرؤيتها ورسالتها وأهدافها وبرامجها، أي التعامل مع المؤسسات الأهلية وكأنها إدارات حكومية تتبع ما يسمى بوزارة غزة وتأتمر بأوامرها، رغم أن الأخيرة ليس لديها أي حق حكومي لأمر واقع ، وهذا يهدم مهنية واستقلالية وحرية النشاط الأهلي ودوره الرقابي على أداء السلطة التنفيذية، ويجعل من العمل الأهلي أشبه بالمقاولات والمشاريع التجارية بهدف تفريغه من جوهره الحقوقي والوطني، وفتح الباب واسعا لوضع العمل الأهلي الفلسطيني تحت وصاية جهات غير شرعية فرضها واقع الانقسام الفلسطيني ".