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التحالف: إحباط هجوم عدائي بزورقين مفخخين لميليشيا الحوثي

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ضبط 19 ألف مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل والحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة وذلك للفترة من 14 / 11 / 1442 هـ الموافق 24 / 6 / 2021 م حتى 20 / 11 / 1442هـ الموافق 30 / 6 / 2021م لمتابعة وضبط مخالفي...

fe8a2181d6.jpgأبهـا: الوطن
aca141da7a.jpg23 ذو القعدة 1442 هـ

عاجل| : منع سفر المواطنين إلى إثيوبيا والإمارات وفيتنام دون الحصول على إذن

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل...

icon-byline.pngأبها :الوطن
icon-clock.png23 ذو القعدة 1442 هـ

مواقع مخيمات الحجاج في مشعر منى

جهزت وزارة الحج والعمرة مواقع إقامة ضيوف الرحمن في مشعر منى، وذلك ضمن منظومة أعمال تعتمد على الهوية البصرية الجديدة، وبالقرب من...

icon-byline.png‏مكة المكرمة: الوطن
icon-clock.png22 ذو القعدة 1442 هـ

ضبط شخصين يروجان مواد مخدرة عبر مواقع التواصل

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png22 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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