التحالف: إحباط هجوم عدائي بزورقين مفخخين لميليشيا الحوثي

عاجل| السعودية : منع سفر المواطنين إلى إثيوبيا والإمارات وفيتنام دون الحصول على إذن

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل...