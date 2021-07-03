التحالف: إحباط هجوم عدائي بزورقين مفخخين لميليشيا الحوثي
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة وذلك للفترة من 14 / 11 / 1442 هـ الموافق 24 / 6 / 2021 م حتى 20 / 11 / 1442هـ الموافق 30 / 6 / 2021م لمتابعة وضبط مخالفي...
أبهـا: الوطن
23 ذو القعدة 1442 هـ
عاجل| السعودية: منع سفر المواطنين إلى إثيوبيا والإمارات وفيتنام دون الحصول على إذن
أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل...
أبها :الوطن
23 ذو القعدة 1442 هـ
جهزت وزارة الحج والعمرة مواقع إقامة ضيوف الرحمن في مشعر منى، وذلك ضمن منظومة أعمال تعتمد على الهوية البصرية الجديدة، وبالقرب من...
مكة المكرمة: الوطن
22 ذو القعدة 1442 هـ
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل...
الرياض : الوطن
22 ذو القعدة 1442 هـ