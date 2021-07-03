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مواسم العشق والثورة .. رواية تناقشها مكتبة الجديدة الاثنين

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مواسم العشق والثورة .. رواية تناقشها مكتبة مصر الجديدة الاثنين مواسم العشق والثورة .. رواية تناقشها مكتبة الجديدة الاثنين

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تنظم جمعية الجديدة، برئاسة الدكتور نبيل حلمى حفل توقيع ومناقشة رواية «مواسم العشق والثورة» للكاتبة دينا عاصم في تجريبتها الأولى والتى استطاعت من خلالها التركيز على الاتجاهات في الذهن الفردي والجمعي، ونجحت إلى حد ما في ربط الاتجاه بين الثورة الداخلية للأبطال في قصص عشقهم، وبين الثورة الكبرى في ميدان التحرير، وأن الاتجاه في الذهن الفردي هو تأسيس للاتجاه في الذهن الجمعي، ولهذا كانت النتائج واحدة.

يشهد حفل التوقيع مكتبة مصر الجديدة أحدى منصات جمعية مصر الجديدة الثقافية وذلك في الخامسة من مساء بعد غد الاثنين بحضور لفيف من المفكرين والمهتمين بالشأن الثقافي.

وحاولت الرواية أن تتخلص من ثيمات الرواية العربية في شكلها القديم، الحنين إلى الماضي والافتتان بالغرب والخضوع له، وحين حدثت المدافعة تبين أن المجتمع لم يتخلص بعد من التأسيس لانطلاقة أفضل، ولذا سقط العشاق، وضاع جهود المجتمع المأزوم في ميدان التحرير.

وتدور أحداث رواية «مواسم العشق والثورة» للكاتبة دينا عاصم٬ حول طبيبة تقع في حب أحد الأساتذة بجامعتها وتصر على الزواج به مستلهمة قصة حياة والدتها المتوفاة مع والدها الأستاذ الجامعي ولكنها تفاجأ بطباعه وعلاقاته المتشعبة وميله للعنف وتعاني كثيرا حتى يتم الطلاق وتقع فريسة المرض النفسي ولكنها تتعافى وتواصل حياتها مع ابنها في بيت والدها لتقع مرة أخرى في غرام احد زملائها وهو طبيب متزوج من سيدة أعمال تكبره في السن ويتزوجان سرا لتعقد ضدهما مؤامرات من عدة أطراف للايقاع بهما واجبارهما على الطلاق وسط أحداث سريعة متلاحقة لتنتهي نهاية غير متوقعة.

المصرى اليوم

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