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الأول في تاريخ .. برشلونة يعلن ضم علي زين رسميًا

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الأول في تاريخ مصر.. برشلونة يعلن ضم علي زين رسميًا الأول في تاريخ .. برشلونة يعلن ضم علي زين رسميًا

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أعلن نادي برشلبونة الإسباني رسميًا اليوم السبت، التعاقد مع الدولي المصري علي زين العابدين، لاعب الوطني لكرة اليد، قادمًا من الشارقة الإماراتي مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده ويبلغ 500 دولار.

علي زين - منتخب لكرة اليد

ليصبح علي زين أول مصري في التاريخ يلعب لبرشلونة بطل أوروبا الموسم الماضي.

كما أنه ثالث لاعب عربي يمثل برشلونة في التاريخ بعد التونسيين وليد بين عمور ووائل جلوز.

ويمتلك نادي برشلونة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة الدوري الإسباني، وبطولة دوري أبطال أوروبا، وكذلك للأندية.

ومن المقرر أن يبدأ زين موسمه مع النادي الإسباني بعد الانتهاء من مشاركته في أولمبياد طوكيو رفقة منتخب الفراعنة.

وبدأ زين مسيرته باللعب في النادي الأهلي، ثم النجم الساحلي التونسي، والجزيرة والشارقة الإماراتيين، واكي بروفانس الفرنسي.

وتوج صاحب الـ30 عام بلقبي بطولة أمم أفريقيا مع المنتخب الوطني في 2016 و2020، كما توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 2018، بالإضافة إلى حصوله على المركز الثامن في بطولة العالم 2019 والمركز السابع في النسخة الأخيرة لبطولة العالم مصر 2021 رفقة منتخب الفراعنة.

كما قد توج بكأس قطر وكأس سمو الأمير في هذا الموسم رفقة فريق الشارقة الإماراتي.

ويتواجد علي زين حاليًا في معسكر منتخب مصر المقام في فرنسا بعد انضمامه لقائمة المنتخب في بطولة أوليمبياد طوكيو 2020 خلال الصيف الجاري.

المصرى اليوم

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