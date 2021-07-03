أخبار عاجلة

تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية -
استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء -
تسريبات تكشف تحديثات كبرى من أبل لحاسبها "ماك بوك برو" -
التطعيم ضد كورونا أم ارتداء بدلة رواد الفضاء.. أيهما تختار للوقاية؟ -
بخطة أمنية محكمة.. القبض على قاتل عامل التوصيل بالكويت -
من وراء القصف على القوات الأمريكية بسوريا؟ -
كميات كبيرة من الطحالب الخضراء تغطي الساحل الصيني -
اتساع نطاق المعارك بين قوات الحكومة وطالبان -
لقطات جوية لآثار حرائق الغابات في روسيا -
الجزائر.. تأهب طبي مع ارتفاع أعداد الإصابات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

«مباحث »: ضبط 1543 قضية خلال 24 ساعة

Print
«مباحث التموين»: ضبط 1543 قضية خلال 24 ساعة «مباحث »: ضبط 1543 قضية خلال 24 ساعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت من ضبط 1543 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 3٫1 طن أسماك وجمبرى غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

كما تم ضبط 1٫5 طن أسماك وجمبرى معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة البحر الأحمر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«التموين» تطرح 1500 رأس من الخراف المبردة بمنافذ المجمعات الإستهلاكية

«التموين» تطرح 1500 رأس من الخراف المبردة بمنافذ المجمعات الإستهلاكية

محافظ بني سويف يناقش مجهودات التموين في الرقابة على الأسواق والمخابز

محافظ بني سويف يناقش مجهودات التموين في الرقابة على الأسواق والمخابز

التموين: ضخ 100 طن لحوم سودانية طازجة بالمجمعات الاستهلاكية يوميًا

التموين: ضخ 100 طن لحوم سودانية طازجة بالمجمعات الاستهلاكية يوميًا

«التموين» تُوضح طرق استخراج بطاقة تموين «بدل تالف أو فاقد»: (تعرف عليها)

«التموين» تُوضح طرق استخراج بطاقة تموين «بدل تالف أو فاقد»: (تعرف عليها)