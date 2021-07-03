أخبار عاجلة

تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية -
استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء -
تسريبات تكشف تحديثات كبرى من أبل لحاسبها "ماك بوك برو" -
التطعيم ضد كورونا أم ارتداء بدلة رواد الفضاء.. أيهما تختار للوقاية؟ -
بخطة أمنية محكمة.. القبض على قاتل عامل التوصيل بالكويت -
من وراء القصف على القوات الأمريكية بسوريا؟ -
كميات كبيرة من الطحالب الخضراء تغطي الساحل الصيني -
اتساع نطاق المعارك بين قوات الحكومة وطالبان -
لقطات جوية لآثار حرائق الغابات في روسيا -
الجزائر.. تأهب طبي مع ارتفاع أعداد الإصابات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

ضبط 5276 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

Print
ضبط 5276 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة ضبط 5276 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الإدارة العامة للمرور، السبت، حملاتها على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود تلك الحملات، خلال 24 ساعة عن ضبط 5276 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1618 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و244مخالفة السير بدون تراخيص، و11 مخالفة دراجات نارية، و24 مخالفة موقف عشوائي، و42 مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط جميع المخالفات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء

استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء

بشرى للموظفين في العاصمة الإدارية .. 2000 جنيه بدل سكن تضاق للراتب شهريًا

بشرى للموظفين في العاصمة الإدارية .. 2000 جنيه بدل سكن تضاق للراتب شهريًا

توافد طلاب الثانوية العامة علي لجان الامتحانات لأداء اللغة الثانية

توافد طلاب الثانوية العامة علي لجان الامتحانات لأداء اللغة الثانية