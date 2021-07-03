ضبط 5276 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة للمرور، السبت، حملاتها على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود تلك الحملات، خلال 24 ساعة عن ضبط 5276 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1618 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و244مخالفة السير بدون تراخيص، و11 مخالفة دراجات نارية، و24 مخالفة موقف عشوائي، و42 مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط جميع المخالفات.