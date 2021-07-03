«الداخلية»: ضبط 59 سلاح ناري و137 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن\، وتمكنت من ضبط 59 قطعة سلاح نارى، و137 قضية مخدرات وتنفيذ 52971 حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 59 قطعة سلاح نارى، بحوزة 50 متهم، وتنفيذ 52971 حكم قضائى متنوع، وضبط تشكيل عصابى، ضم 3 متهمين، إرتكبوا 4 حوادث سرقة من داخل المساكن.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 137 قضية مخدرات، بإجمالى 143 متهم، و23 متهم هارب، و26089 مخالفة مرورية متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.