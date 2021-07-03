أخبار عاجلة

تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية -
استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء -
تسريبات تكشف تحديثات كبرى من أبل لحاسبها "ماك بوك برو" -
التطعيم ضد كورونا أم ارتداء بدلة رواد الفضاء.. أيهما تختار للوقاية؟ -
بخطة أمنية محكمة.. القبض على قاتل عامل التوصيل بالكويت -
من وراء القصف على القوات الأمريكية بسوريا؟ -
كميات كبيرة من الطحالب الخضراء تغطي الساحل الصيني -
اتساع نطاق المعارك بين قوات الحكومة وطالبان -
لقطات جوية لآثار حرائق الغابات في روسيا -
الجزائر.. تأهب طبي مع ارتفاع أعداد الإصابات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين بالقليوبية

Print
حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين بالقليوبية حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين بالقليوبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بمديرية أمن القليوبية.

وتمكنت الحملة من ضبط 2 قطعة سلاح نارى بحوزة متهمين، و5 قضايا مخدرات، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة بحوزة 6 متهمين لـ2 منهم معلومات جنائية، و3 قطع سلاح أبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء

استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء

بشرى للموظفين في العاصمة الإدارية .. 2000 جنيه بدل سكن تضاق للراتب شهريًا

بشرى للموظفين في العاصمة الإدارية .. 2000 جنيه بدل سكن تضاق للراتب شهريًا

توافد طلاب الثانوية العامة علي لجان الامتحانات لأداء اللغة الثانية

توافد طلاب الثانوية العامة علي لجان الامتحانات لأداء اللغة الثانية