حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين بالقليوبية

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بمديرية أمن القليوبية.

وتمكنت الحملة من ضبط 2 قطعة سلاح نارى بحوزة متهمين، و5 قضايا مخدرات، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة بحوزة 6 متهمين لـ2 منهم معلومات جنائية، و3 قطع سلاح أبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.