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حنين حسام «فتاة التيك توك» تترقب مصيرها داخل سجن النساء

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حنين حسام «فتاة التيك توك» تترقب مصيرها داخل سجن النساء حنين حسام «فتاة التيك توك» تترقب مصيرها داخل سجن النساء

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تترقب حنين حسام «فتاة التيك توك» من داخل سجن النساء بالقناطر والصادر ضدها حكما غيابيا بالسجن المشدد ١٠ سنوات وتغريمها ٢٠٠ ألف جنيه، مصيرها في اعادة إجراءات محاكمتها في اتهامها بالاتجار بالبشر .

وقالت مصادر قضائية بان حنين حسام سوف تعاد محاكمتها أمام الدائرة التي أصدرت ضدها الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، ومن المقرر انعقاد الدائرة يومي ١٧ و١٨ يوليو الجاري .

جلسة النطق بالحكم على مودة الأدهم و حنين حسام في قضية «الإتجار بالبشر» - صورة أرشيفية

وهناك ٣ سيناريوهات للحكم على حنين حسام، الأول تأييد الحكم الصادر ضدها غيابيا بالسجن المشدد ١٠ سنوات وغرامة ٢٠٠ الف جنية والسيناريو الثانى تخفيف الحكم الصادر ضدها غيابيا والاخير براءتها .

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة حنين حسام بالسجن المشدد ١٠ سنوات وتغريمها ٢٠٠ ألف جنيه، ومعاقبة مودة الأدهم، و٣ آخرين حضوريا بالسجن المشدد ٦ سنوات وتغريم كلا منهم ٢٠٠ ألف جنيه، في اتهامهم بـ«الاتجار بالبشر».

وجهت النيابة للمتهمتين تهم الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، فضلًا عن تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هاتفيهما وحساباتهما.

المصرى اليوم

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