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ضبط 11651 مخالفًا لارتداء الكمامة و250 قضية تداول شيشة

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ضبط 11651 مخالفًا لارتداء الكمامة و250 قضية تداول شيشة ضبط 11651 مخالفًا لارتداء الكمامة و250 قضية تداول شيشة

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، جهودها، السبت، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار ، والمتضمنة تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 11651 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ11598 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 53 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 858 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 250 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 1645 أرجيلة «شيشة».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

المصرى اليوم

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