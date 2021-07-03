تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية
-
الاثنين 12 يوليو 2021 09:23 صباحاً
استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء
-
الاثنين 12 يوليو 2021 09:23 صباحاً
تسريبات تكشف تحديثات كبرى من أبل لحاسبها "ماك بوك برو"
-
الاثنين 12 يوليو 2021 09:15 صباحاً
التطعيم ضد كورونا أم ارتداء بدلة رواد الفضاء.. أيهما تختار للوقاية؟
-
الاثنين 12 يوليو 2021 09:15 صباحاً
بخطة أمنية محكمة.. القبض على قاتل عامل التوصيل بالكويت
-
الاثنين 12 يوليو 2021 09:15 صباحاً
من وراء القصف على القوات الأمريكية بسوريا؟
-
الاثنين 12 يوليو 2021 09:10 صباحاً
كميات كبيرة من الطحالب الخضراء تغطي الساحل الصيني
-
الاثنين 12 يوليو 2021 09:10 صباحاً
اتساع نطاق المعارك بين قوات الحكومة وطالبان
-
الاثنين 12 يوليو 2021 09:10 صباحاً
لقطات جوية لآثار حرائق الغابات في روسيا
-
الاثنين 12 يوليو 2021 09:10 صباحاً
الجزائر.. تأهب طبي مع ارتفاع أعداد الإصابات
-
الاثنين 12 يوليو 2021 09:10 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
إيطاليا تثبت علو كعبها في اليورو.. ومفاجأة بلجيكية سارة
فيديو
cnn arabic
السبت 03 يوليو 2021 12:27 مساءً
95
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
استاد "راس أبو عبود" في قطر: ملعب المونديال المصمم ليتم تفكيكه عندما تنتهي البطولة
cnn arabic
الاثنين 12 يوليو 2021 09:04 صباحاً
هل يمكن أن يقلل تناول الأسبرين كل يوم من خطر الإصابة بأمراض القلب؟
cnn arabic
الأحد 11 يوليو 2021 02:46 مساءً
رجل من فلوريدا يتفاجأ بتلقيه نسختي يد متماثلتين عبر خدمة البريد "FedEx"
cnn arabic
الأحد 11 يوليو 2021 10:32 صباحاً
جولة سباحة في "ديب دايف دبي" أعمق حوض غطس في العالم
cnn arabic
السبت 10 يوليو 2021 11:06 مساءً
السابق
لأول مرة.. قطار عالي السرعة يسير على ارتفاع 3 آلاف متر في التبت
التالى
ما هو بلوك تشين الذكاء الاصطناعي؟ التقنية الجديدة في العملات المشفرة
Tweets by @3yonNews