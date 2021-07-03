أكثر من 8 آلاف عملية جراحية بمستشفيات "صحة بيشة"

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شملت 1829 عملية جراحية طارئة.. و1295 اختيارية

كشفت "صحة بيشة" أن أقسام العمليات بالمستشفيات التابعة لها أجرت 8198 عملية جراحية خلال النصف الأول من العام الجاري 2021.

وقالت: إن العمليات شملت 1829 عملية جراحية طارئة، و1295 عملية جراحية اختيارية، ومن بينها 1174 جراحة اليوم الواحد.

وأضافت "صحة بيشة": العمليات الجراحية لتخصص القلب والصدر بلغت 21 عملية، وعمليات جراحة النساء والولادة بلغت 1393 عملية، وكذلك إجراء 181 عملية جراحة مسالك بولية، و317 عملية جراحة العيون.

وتابعت: كذلك تم إجراء 28 عملية تجميل وحروق، و44 عمليات المخ والأعصاب، وإجراء 566 عملية عظام وعمود فقري، و1350 جراحة أخرى.