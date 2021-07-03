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تعرف على الوحدات المشاركة في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية والمناورة قادر 2021

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تعرف على الوحدات المشاركة في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية والمناورة قادر 2021 تعرف على الوحدات المشاركة في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية والمناورة قادر 2021

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يشهد اليوم الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية ومعه عدد من ضيوف افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية لحماية المشروعات التنموية في البحر.

ويشارك في المناورة قادر 2021 وافتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية الوحدات التالية:

28 ريب قتالي، 4 لنشات سويفت، فرقاطة ألمانية الصنع، جوويند من تصنيع مصري، و10 لنشات أخرى وقاطرة انقاذ، وغواصة 209، وسيجم الجلالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط؛ لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

المصرى اليوم

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