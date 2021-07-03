حملات مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات المخالفة بالشرقية

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كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من حملاتها اليومية للتصدي لظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ورفع الاشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع والميادين، وتطبيق القانون على المخالفين.

حيث قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بالتصدي لحالة تعدى بالبناء المخالف، أثناء الشروع في صب أعمدة مخالفة بقرية بنايوس التابعة لرئاسة المركز، وتم التحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالسماعنة، ومسؤولى الجمعية الزراعية والقسم الهندسى بالوحدة ،بتنفيذ إزالة في المهد لسور من ثلاث جهات على مساحة 3 قراريط، خارج الحيز العمراني بناحية غزالة عبدون، وتمت الإزالة كلية على نفقة المخالف.

فيما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات المخالفة بالشوارع والميادين الرئيسية، حيث شملت الحملة رفع كافة الإشغالات من شوارع سعد زغلول، وبورسعيد، وجمال عبدالناصر ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.