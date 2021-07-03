أخبار عاجلة

تسريبات تكشف تحديثات كبرى من أبل لحاسبها "ماك بوك برو" -
التطعيم ضد كورونا أم ارتداء بدلة رواد الفضاء.. أيهما تختار للوقاية؟ -
بخطة أمنية محكمة.. القبض على قاتل عامل التوصيل بالكويت -
من وراء القصف على القوات الأمريكية بسوريا؟ -
كميات كبيرة من الطحالب الخضراء تغطي الساحل الصيني -
اتساع نطاق المعارك بين قوات الحكومة وطالبان -
لقطات جوية لآثار حرائق الغابات في روسيا -
الجزائر.. تأهب طبي مع ارتفاع أعداد الإصابات -
سوريا.. استمرار وصول المساعدات عبر معبر باب الهوى بعد قرار "التمديد" -
اعتصام برام الله يطلب محاسبة قتلة نزار بنات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حملات مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات المخالفة بالشرقية

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من حملاتها اليومية للتصدي لظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ورفع الاشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع والميادين، وتطبيق القانون على المخالفين.

حيث قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بالتصدي لحالة تعدى بالبناء المخالف، أثناء الشروع في صب أعمدة مخالفة بقرية بنايوس التابعة لرئاسة المركز، وتم التحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالسماعنة، ومسؤولى الجمعية الزراعية والقسم الهندسى بالوحدة ،بتنفيذ إزالة في المهد لسور من ثلاث جهات على مساحة 3 قراريط، خارج الحيز العمراني بناحية غزالة عبدون، وتمت الإزالة كلية على نفقة المخالف.

فيما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات المخالفة بالشوارع والميادين الرئيسية، حيث شملت الحملة رفع كافة الإشغالات من شوارع سعد زغلول، وبورسعيد، وجمال عبدالناصر ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء

استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء

بشرى للموظفين في العاصمة الإدارية .. 2000 جنيه بدل سكن تضاق للراتب شهريًا

بشرى للموظفين في العاصمة الإدارية .. 2000 جنيه بدل سكن تضاق للراتب شهريًا

توافد طلاب الثانوية العامة علي لجان الامتحانات لأداء اللغة الثانية

توافد طلاب الثانوية العامة علي لجان الامتحانات لأداء اللغة الثانية