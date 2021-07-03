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مصرع سيدة وإصابة 6 من أسرتها بتسمم عقب تناولهم «رايب» فاسد بسوهاج

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مصرع سيدة وإصابة 6 من أسرتها بتسمم عقب تناولهم «رايب» فاسد بسوهاج مصرع سيدة وإصابة 6 من أسرتها بتسمم عقب تناولهم «رايب» فاسد بسوهاج

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لقيت اليوم سيدة مصرعها وأصيب 6 أشخاص من أسرتها بحالة إعياء شديد وقىء وأعراض تسمم، عقب تناولهم وجبة طعام منزلى فاسد «رايب» داخل منزلهم بدائرة مركز طما في شمال محافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء جلال أبوسحلى، نائب مدير الأمن لقطاع الشمال، بورود بلاغ لمركز شرطة طما من المستشفي المركزي، بوصول كل من: محاسن. ع. ا «68 سنة- ربة منزل» ونجلتها نهي. م. ص «30 سنة- ربة منزل»، ومديحة. ا. س «47 سنة- ربة منزل»، وآيه. ع. م «20 سنة- ربة منزل» (نجلتي عمومة الثانية)، والطفل أحمد. و. م «4 سنوات»، والطفل «محمد. و. م» ٣ سنوات (نجلي الثانية)، ونجلة شقيقة الثانية الطفلة أمل. أ. ح البالغة من العمر عاما ونصف العام، مصابين بحالة إعياء وقيء مستمر ادعاء تناول طعام فاسد وتوفيت السيدة الأولى أثناء إسعافها داخل المستشفى، وتم تحويل من الخامس إلى السابعة إلى مستشفي سوهاج الجامعي، فانتقل إلى مكان البلاغ العميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، والرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث مركز طما، وبسؤال الثانية والرابعة قررا حدوث إصابتهما عقب تناولهما طعاما منزليا فاسدا «رايب»، ونفتا الشبهة الجنائية، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المصرى اليوم

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