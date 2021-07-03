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للوقاية من الجلطات الدماغية ونزيف المخ.. لأول مرة «طب المنيا» تجري قسطرة مخية (صور)

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للوقاية من الجلطات الدماغية ونزيف المخ.. لأول مرة «طب المنيا» تجري قسطرة مخية (صور) للوقاية من الجلطات الدماغية ونزيف المخ.. لأول مرة «طب المنيا» تجري قسطرة مخية (صور)

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أعلنت كلية الطب بجامعة المنيا، برئاسة الدكتور حسام الدين شوقى، عميد كلية طب المنيا، عن نجاح أول إجراء قسطرة مخية تشخيصية لعدد 9 حالات بوحدة القسطرة المخية بقسم العصبية والنفسية بكلية الطب جامعة المنيا، لأول مرة بمحافظة المنيا، وعلى نفقة الدولة.

وتمثل القسطرة المخية خطوة مهمة في تشخيص وعلاج السكتة الدماغية (حالات جلطات ونزيف المخ ) وأحد أسس الوقاية منها ويذكر أنه تم إجراء القسطرة المخية على نفقة الدولة.

يأتي ذلك برعاية الدكتور مصطفى عبدالنبى، رئيس جامعة المنيا، الدكتور أيمن حسانين، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور تهامي عبدالله، مدير مستشفى الكبد، والدكتور أسعد عبدالرحمن، نائب مدير مستشفى الكبد.

وتعد هذه الخطوة هي البداية قبل إجراء القسطرة العلاجية، وتحت إشراف الدكتور أحمد بسيونى، أستاذ المخ والأعصاب واستشاري القسطرة المخية بجامعة عين شمس، وكذلك الدكتورة نرمين على حمدى، أستاذة المخ والأعصاب ورئيس قسم العصبية والنفسية بكلية طب جامعة المنيا، والدكتور أحمد الحسيني، مدرس أمراض المخ والأعصاب بكلية طب المنيا.

وبمشاركة الدكتور أحمد محمد إبراهيم المدرس المساعد بقسم العصبية والنفسية، والدكتور كريم عبده هاشم بكلية طب المنيا.

المصرى اليوم

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