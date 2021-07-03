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حالة الطقس و الموجة الحارة لن تنكسر .. الأرصاد تحذر الجميع من ارتفاع درجات الحرارة

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حالة الطقس و الموجة الحارة لن تنكسر .. الأرصاد تحذر الجميع من ارتفاع درجات الحرارة حالة الطقس و الموجة الحارة لن تنكسر .. الأرصاد تحذر الجميع من ارتفاع درجات الحرارة

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ناشدت الهيئة العامة للأرصاد، المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال ساعات النها، مؤكدة بان حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة والرطوبة عالية في كل المحافظات وحذرت الجميع خاصة الأطفال وكبار السن من التعرض لأشاعه الشمس المباشرة.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد بان حالة الطقس ودرجات الحرارة ونسبة الرطوبة تواصل في الارتفاع نهاية الأسبوع الحالي لتسجل القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري 41 درجة، وتزيد 5 درجات في محافظات الصعيد، وأشارت إلي استمرار تأثير كتلة هوائية الساخنة علي كل المحافظات لتشمل مدن السواحل الشمالية.

القاهرة العظمى 40 والصغرى 24 درجة

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة

مطروح العظمى 30 والصغرى 21 درجة

سوهاج العظمى 44 والصغرى 26 درجة

قنا العظمى 44 والصغرى 27 درجة

أسوان العظمى 46 درجة والصغرى 28 درجة

القاهرة العظمى 38 والصغرى 24 درجة

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة

مطروح العظمى 30 والصغرى 21 درجة

سوهاج العظمى 41 والصغرى 26 درجة

قنا العظمى 41 والصغرى 27 درجة

أسوان العظمى 43 والصغرى 28 درجة

القاهرة العظمى 38 والصغرى 24 درجة

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة

مطروح العظمى 30 والصغرى 21 درجة

سوهاج العظمى 40 والصغرى 26 درجة

قنا العظمى 40 والصغرى 27 درجة

أسوان العظمى 43 والصغرى 28 درجة

القاهرة العظمى 39 والصغرى 24 درجة

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21 درجة

مطروح العظمى 31 والصغرى 21 درجة

سوهاج العظمى 41 والصغرى 26 درجة

قنا العظمى 41 والصغرى 27 درجة

أسوان العظمى 43 والصغرى 28 درجة

القاهرة العظمى 39 والصغرى 24 درجة

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21 درجة

مطروح العظمى 31 والصغرى 21 درجة

سوهاج العظمى 43 والصغرى 26 درجة.

قنا العظمى 43 والصغرى 27 درجة.

أسوان العظمى 45 والصغرى 28 درجة

وكشفت الأرصاد الجوية بان حالة الطقس والموجة الحارة لن تنكسر خلال الأسبوع، وسوف تستمر مع ارتفاع حتي يوم الجمعة 9 يوليو على كل المحافظات، مؤكدة بان لا توجد حتي الأن موعد محدد لانكسار الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد وعودة الطقس إلي لطبيعية.

المصرى اليوم

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