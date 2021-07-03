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863 طالبا وطالبة يؤدون امتحان مادة الأحياء بأزهر المنيا

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863 طالبا وطالبة يؤدون امتحان مادة الأحياء بأزهر المنيا 863 طالبا وطالبة يؤدون امتحان مادة الأحياء بأزهر المنيا

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قام ، 863 طالب وطالبة في المنيا ، بأداء امتحان مادة أحياء ، بالثانوية الأزهرية " القسم العلمي " داخل 10 لجنة عامة، وسط إجراءات وقائية واحترازية من وباء كورونا المستجد .

وقام الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية بتفقد سير الامتحانات داخل عدد من اللجان ، للاطمئنان علي سير الامتحانات . والالتزام بالإجراءات الوقائية، ولجان الامتحانات والمراقبة .

وقال الشيخ علي حسن، مدير إدارة الامتحانات، تم تخصيص 10 لجنة عامة، لاستقبال 863 من طلاب القسم العلمي، لأداء امتحانات نهاية العام، وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة .

المصرى اليوم

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