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"تيك توك" تتخلص من تقنية الـ60 ثانية خلال عام 2021

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"تيك توك" تتخلص من تقنية الـ60 ثانية خلال عام 2021 "تيك توك" تتخلص من تقنية الـ60 ثانية خلال عام 2021

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير "تيك توك" ينوي التخلص من تقنية الـ60 ثانية خلال عام 2021.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن تيك توك ينوي أن يزيد مدد الفيديوهات القصيرة لأكثر من 60 ثانية، وقد تصل إلى 3 دقائق كاملة.

ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق تلك الميزة الجديدة عبر منصات التطبيق المختلفة خلال الربع الثاني من عام 2021.

ومن المتوقع أن تضفي الميزة الجديدة من تيك توك مزيدًا من الحيوية على المحتوى الخاص بها، وخاصة أنها ستتزامن مع تقسيمات مقاطع جديدة، مثل "أعجبني" أو "متابعة الجزء الثاني".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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