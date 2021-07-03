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موجة الحر غير المسبوقة بكندا تودي بحياة أكثر من 700 شخص

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موجة الحر غير المسبوقة بكندا تودي بحياة أكثر من 700 شخص موجة الحر غير المسبوقة بكندا تودي بحياة أكثر من 700 شخص
أغلبهم من كبار السن والعديد يعيشون بمفردهم ومنازلهم لم تتمّ تهويتها

موجة الحر غير المسبوقة بكندا تودي بحياة أكثر من 700 شخص

أودت موجة الحر غير المسبوقة في كندا التي تشهدها البلاد خلال الأيام الأخيرة، بحياة 719 شخصًا.

وقالت ليزا لابوينت، رئيسة هيئة الطب الشرعي في مقاطعة بريتيش كولومبيا غربي كندا، في بيان لها أمس الجمعة: "نقوم بنشر هذه المعلومات؛ إذ يعتقد أنه من المحتمل أن يكون الطقس المتطرف الذي شهدته بريتيش كولومبيا في الأسبوع الماضي، عاملًا مهمًّا ساهم في زيادة عدد الوفيات".

والخميس تم الإعلان عن تسجيل حوالي 486 حالة وفاة خلال الأيام الخمسة السابقة في مقاطعة بريتيش كولومبيا وحدها، بزيادة قدرها 195 % عن المعتاد خلال تلك الفترة من العام.

وحسب السلطات: فإن أغلب الضحايا من كبار السن، والعديد ممن لقوا حتفهم في موجة الحر كانوا يعيشون بمفردهم، ومنازلهم لم تتم تهويتها.

وذكرت خدمة الأرصاد الجوية المحلية، وفق اليوم، أنه تم تسجيل رقم قياسي تاريخي لدرجات الحرارة يوم الثلاثاء، عندما وصلت الحرارة إلى 49.5 درجة مئوية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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