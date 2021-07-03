أخبار عاجلة

تسريبات تكشف تحديثات كبرى من أبل لحاسبها "ماك بوك برو" -
التطعيم ضد كورونا أم ارتداء بدلة رواد الفضاء.. أيهما تختار للوقاية؟ -
بخطة أمنية محكمة.. القبض على قاتل عامل التوصيل بالكويت -
من وراء القصف على القوات الأمريكية بسوريا؟ -
كميات كبيرة من الطحالب الخضراء تغطي الساحل الصيني -
اتساع نطاق المعارك بين قوات الحكومة وطالبان -
لقطات جوية لآثار حرائق الغابات في روسيا -
الجزائر.. تأهب طبي مع ارتفاع أعداد الإصابات -
سوريا.. استمرار وصول المساعدات عبر معبر باب الهوى بعد قرار "التمديد" -
اعتصام برام الله يطلب محاسبة قتلة نزار بنات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الثلاثاء.. منتدى القاهرة للتغير المناخى يناقش إمكانيات وتحديات «الهيدروجين الأخضر»

Print
الثلاثاء.. منتدى القاهرة للتغير المناخى يناقش إمكانيات وتحديات «الهيدروجين الأخضر» الثلاثاء.. منتدى القاهرة للتغير المناخى يناقش إمكانيات وتحديات «الهيدروجين الأخضر»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم سفارة جمهورية ألمانيا بالقاهرة بالتعاون مع وزارة البيئة الفعالية ال 75 لمنتدى القاهرة للتغير المناخى تحت عنوان «تنويع مزيج الطاقة.. إمكانات الهيدروجين الأخضر» بحضور عدد من خبراء الطاقة والبيئة ، وذلك يوم الثلاثاء القادم 6 يوليو في تمام الساعة 5.30 مساءا عبر خاصية zoom .

يفتتح الفعالية نائب رئيس قسم التعاون التنموى بسفارة ألمانيا بالقاهرة ستيفانى زورنسون، ورئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين البيئة الصناعية والطاقة د. أحلام فاروق.

ومن المتحدثين خلال الفعالية المدير العام بمعهد رينر ليموين د. كاترين جولدامر، ورئيس اللجنة المشتركة لكفاءة الطاقة بالهيئة الألمانية للتعاون الدولى مارتن نيوسل، رئيسة مجموعة الطاقة المتجددة في مركز التمييز العلمى بالمركز القومى للبحوث د. نهلة اسماعيل .

سيناقش المنتدى امكانيات وتحديات «الهيدروجين الأخضر» أحد الحلول لاستبدال أنواع الوقود كثيفة الانبعاثات في القطاعات التي لا يمكن تزويدها بالكهرباء بشكل مباشر وخاصة صناعات الصلب والكيماويات وكلك قطاعى الشحن والطيران، لتحقيق أهداف الحد من انبعاثات ثانى اكسيد الكربون العالمية وتنويع مزيج الطاقة ومراعاة البيئة .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
توافد طلاب الثانوية العامة علي لجان الامتحانات لأداء اللغة الثانية

توافد طلاب الثانوية العامة علي لجان الامتحانات لأداء اللغة الثانية

التعليم تتابع وصول صناديق كراسات امتحان اللغة الثانية للجان الثانوية العامة

التعليم تتابع وصول صناديق كراسات امتحان اللغة الثانية للجان الثانوية العامة

شكري يبحث في إفطار عمل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قضيتي سد النهضة وليبيا

شكري يبحث في إفطار عمل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قضيتي سد النهضة وليبيا

انخفاض عالمي .. سعر الذهب في مصر صباح اليوم الاثنين 12 يونيو 2021

انخفاض عالمي .. سعر الذهب في مصر صباح اليوم الاثنين 12 يونيو 2021