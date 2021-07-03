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يوقع وثيقة إنشاء قاعدة 3 يوليو البحرية (صور)

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وقع الرئيس عبد الفتاح وثيقة إنشاء قاعدة 3 يوليو البحرية، والتي يشهد مراسم افتتاحها بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر، اليوم السبت.

وتم رفع علم على القاعدة فور انتهاء الرئيس السيسي من توقيع الوثيقة، كما قام الرئيس بجولة تفقدية.

والقاعدة هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

وتمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط؛ لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يوقع وثيقة قاعدة 3 يوليو البحرية
الرئيس عبد الفتاح السيسي يوقع وثيقة قاعدة 3 يوليو البحرية
الرئيس عبد الفتاح السيسي يوقع وثيقة قاعدة 3 يوليو البحرية

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المصرى اليوم

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