ليلي طاهر تكشف حقيقة إصابتها بكورونا.. كانت خفيفة وأعاني بسببها من هذا المرض

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أكدت الفنانة ليلي طاهر في تصريحات خاصةً للمصري اليوم أنها بخير وتعافت من فيروس كورونا منذ قرابة 3 أسابيع،واضافت أنها بالفعل قد شعرت بآلام وأعراض الكورونا بداية يونيو وتم احتجازها بالمستشفي تحت الرعاية لمدة 10 أيام حتي تماثلت للشفاء ،ووصفتها بأنها كانت«خفيفة عليها».

واضافت طاهر:«أنا الحمدلله أفضل حاليا لكني أعاني من الالام شديدة في الظهر وهو سبب غيابي ولا اتواجد في أية مناسبات وأن شآء أتجاوز الأزمة قريبا لكن كورونا مافيش الحمد لله».

وعن إمكانية حصولها على المصل المضاد كورونا قالت إنها سوف تحصل عليه خلال اسبوعين أو 3 على الأكثر،وانها توجه كل الشكر لكل من أهتم بصحتها وسأل عنها«.

وقدمت ليلى العديد من الأفلام أهمها الناصر صلاح الدين، عفوا أيها القانون، الأيدي الناعمة، لا تدمرني معك، الأزواج الشياطين، قطة على نار، زمان يا حب، اعترافات امرأة، البيوت أسرار، زوجة بلا رجل، معسكر البنات، أيام ضائعة، المدير الفني، المراهقان، ثمن الحب، سنوات الحب، مطلوب زوجة فورا، امرأة في دوامة، بطل للنهاية، آخر فرصة، يا حبيبي، حيرة وشباب، ومن المسلسلات التي شاركت فيها:«يا ورد مين يشتريك، وعائلة شلش، ومسيو رمضان مبروك، والباب في الباب، وزواج بدون إزعاج، وعادات وتقاليد».

كما شاركت في بطولة مسرحيات عدة، منها: الدبور، وعريس في إجازة، وسنة مع الشغل اللذيذ، وغراميات عفيفي، وكومبارس الموسم، وفخ السعادة الزوجية، ورصاصة في القلب.