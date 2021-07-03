إيران تدخل الموجة الخامسة من جائحة كورونا .. والانتخابات الرئاسية أحد أسباب التفشي

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أعلنت إيران دخول مناطق واسعة منها في الموجة الخامسة من جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بما فيها العاصمة الإيرانية طهران.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا إن هناك قلقا من دخول البلاد موجة خامسة من تفشي الجائحة، مضيفا أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة وسفر المواطنين خلال عطلة الصيف ساهما في دخول البلاد في موجة جديدة من تفشي الفيروس.

وأشار إلى أن التزام المواطنين بالإرشادات الصحية لا يتجاوز 69%، وأن 92 محافظة (من أصل 451) تعاني من وضع صحي أحمر خطير.

وفي مدينة مشهد شمال شرق البلاد، ثاني أكبر المدن الإيرانية، أعلنت السلطات الصحية اكتشاف حالات إصابة بالسلالة الهندية المتحورة «دلتا» من الفيروس.

وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في البلاد أكثر من 3 ملايين و200 ألف حالة، فيما توفي نحو 85 ألف مواطن، منذ تفشي الجائحة.