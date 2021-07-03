إنذار لوزير التنمية المحلية ومحافظ كفرالشيخ لعدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء

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تقدم حسين كمال المحلاوى، المحامى بالنقض والإدارية العليا، بإنذار على يد محضر، لكل من وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ ورئيس مجلس مدينة مركز وبندر كفر الشيخ،بصفتهم الوظيفية، تمهيدا لرفع دعوى قضائية عاجلة ضدهم أمام محكمة القضاء الإدارى، بسبب عدم تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء،الصادر منذ مايقرب من عامين حتى الآن، والذى يحمل رقم 2452 لسنة 2019،، والخاص بإنشاء حى ثالث (جنوب مدينه كفرالشيخ)، مما أدى إلى تراكم مشاكل الحي الجديد، خصوصا بعد إصدار وزير الداخلية قرارا، بإلغاء العمليات بالقرى الرئيسيه الأربع التي يشملها الحي الملاصق لسخا، وتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، والتصديق عليه بمجلس تنفيذى المحافظة،وتم إلغاء وفصل الكيانات الإدارية الخاصة بالحي الجديد وصدور قرار بها من فصل حدود وخلافه.

قال المحامى في الإنذار، أنه بتاريخ 13 أكتوبر سنة 2019، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2452 لسنة 2019،بإنشاء (حى ثالث جنوب مدينة كفر الشيخ) في مادته الأولى، وجاء في المادة الثانية يعدل نطاق الوحدة المحلية لمدينة كفرالشيخ، ليصبح على النحو التالى(حى شرق كفر الشيخ حى غرب كفرالشيخ حى جنوب كفر الشيخ)، وتم نشر قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإنشاء حى جنوب الجديد، بالجريدة الرسمية في العدد رقم 43 السنه الثانيه والستون في 25 صفر 1441 الموافق 24 أكتوبر لسنة 2019.. وحيث أن هذا الحى الجديد يضم قرى (الحمراوى -بأبوطبل القرضا دفريه وتوابعها عزب يونس والشوادفى وعثمان وابو على)..وبتاريخ 25/11/2019 تمت الموافقة من إدارة المجالس بديوان عام محافظة كفرالشيخ على هذا القرار، ليصبح آمرا واقعا ونهائيا، وبتاريخ 28/7/2020 تم إرسال خطاب محافظ كفرالشيخ الحالى اللواء جمال نور الدين إلى وزير التنميه المحليه اللواء محمود الشعراوى، يخطره فيه بورود كتاب مديرية أمن كفر الشيخ المؤرخ في 1/2/2020,بشأن مقترح إنشاء ( قسم شرطة ثالث لحى جنوب كفر الشيخ، فصلا عن نطاق الاختصاص الجغرافي لمركز شرطه كفر الشيخ وقسمى شرطة أول وثان كفر الشيخ، وأفاد الخطاب الموجه من المحافظ إلى الوزير،أن المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة وحضور المحافظ، وافق بجلسته رقم 4 المنعقدة بتاريخ 23/6/2020,على مخاطبة وزير التنميه المحليه للعرض على رئيس مجلس الوزراء للموافقة على إنشاء قسم شرطة حى جنوب الجديد، وأنه بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، أصبحت هذه القرى منعدمة الخدمات منذ ما يقرب من عامين، وأصبحت بلا هوية، حيث أنها أصبحت تابعة للوحدة المحلية بالحمراوى، والتى ألغيت بموجب القرار رقم 1962 لسنة 2019..ولا هي حى طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2452 لسنة 2019 حيا، مما أدى لانعدام المرافق والخدمات في هذه القرى، والتى تقع في مدخل المحافظة الرئيسي على الطريق السريع كفر الشيخ طنطا القاهرة، وتم المضي نحو استصدار تخصيص قطعة الأرض اللازمة لإنشاء قسم شرطة ثالث بحي جنوب مدينة كفرالشيخ، وتم تحديد ومعاينة وعمل محضر انضمامى بين مديرية أمن كفرالشيخ والوحده المحليه بالحمراوى لهذه الأرض ومساحتها 2660 متر مربع، وتم تحديد هذه الأرض بجوار مسجد الفاروق بالحمراوى،وقامت وزارة الداخلية مشكورة بإلغاء عموديات قرى الحمراوى وأبي طبل والقرضا ودفره من أجل تفعيل هذا الحى على أرض الواقع الفعلى، وأن المنذر إليهم، لم يلتزموا بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، ولم يقوموا بتفعيل الحى الجديد وتعيين رئيسا له، وحيث أن الأصل أن يلزم الجميع بتنفيذ القرار من السلطة المختصة..

ويلتزم بتنفيذها أصحاب الشأن المخاطبين بهذا القرار..حيث أنهم علموا به،وحيث أن الإخلال بالالتزام بتنفيذ القرار رقم 2452 لسنة 2019 وتفعيله وتشكيل الكيان الإدارى للحي الجديد في موعد غايته شهر من تاريخ الإنذار..وإلا سيضطر الطالب آسفا إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة لإلزام المنذر اليهم بتنفيذ القرار سالف الذكر، وحيث أن المنذر طلب من المنذر إليهم بتنفيذ الالتزامات الخاصة بهم.. إلا أنهم امتنعوا عن التنفيذ رغم المطالبات الودية المتكررة.. وتم إنذارها جميعا على يد محضر، وتسليمهم صوره من هذا الإنذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا، والتنبيه عليهم بسرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2452 لسنة 2019 وتفعيله على أرض الواقع..وأخصها تعيين رئيس حى ثالث جنوب مدينة كفر الشيخ..تخصيص قطعة الأرض السالفة الذكر ومساحتها 2660 مترا مربعا لتكون مقرا لقسم الشرطه الخاص بالحي الجديد، وذلك خلال شهر من تاريخ هذا الإنذار.. وفى حالة امتناع المنذر إليهم عن تنفيذ القرار سالف الذكر وتفعيله بجميع مشتملاته وتشكيل الكيان الإدارة الخاص بالحي.. سنضطر آسفين إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بتفعيل الحى وحفظ حقوق أهالى المنطقة مع حفظ كافة حقوق اهالى المنطقة وحفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى. .حيث أن المنذر إليهم تقاعسوا في تفعيل قرار رئيس الوزراء .

رءيس مجلس الوزراء

رءيس مجلس الوزراء

رءيس مجلس الوزراء

رءيس مجلس الوزراء