خالد جلال ناعيًا رمسيس مرزوق : شكرًا لأنك منحتنا السعادة

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نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، مدير التصوير المبدع رمسيس مرزوق ، قائلا: «شكرا لأنك منحتنا السعادة وحفرت أسمك في وجداننا لعلنا ننال شرف اقتفاء أثرك، في جنة الخلد ورحمة الله يا أستاذ رمسيس» .

وكان المخرج خالد جلال المشرف على مسرح مركز الإبداع الفنى ومخرج عرض سينما مصر، قد كرم المبدع رمسيس مرزوق الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة عن عمر يناهز ٨١ عاما، خلال إحدى ليالى عرض المسرحية، وأهدى له شهادة تقدير تحمل اسم «إلى من عاش ليبقى» موقعة من كل أبطال العرض .

عمل مدير التصوير رمسيس مرزوق مع كبار المخرجين وعلى رأسهم المخرج العالمى المصرى يوسف شاهين، وحصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان عام 1959، وبكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون تخصص تصوير 1963 وشهادة الدكتوراه في الإخراج السينمائي من جامعة السوربون بباريس (فرنسا)عام 1983، ونال العديد من الجوائز، وشارك في تصوير مجموعة من الافلام الايطالية وأقام العديد من المعارض الخاصة في مصر وروما وباريس .