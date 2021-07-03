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إصابة ٤ أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ

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إصابة ٤ أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ إصابة ٤ أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ

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أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالقرب من كوبري 82 برافد الطريق الدولي الساحلي كفر الشيخ - بلطيم.

وكان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ قد تلقيا إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، بإصابة 4 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة بالقرب من كوبري 82 برافد الطريق الدولي الساحلي كفر الشيخ بلطيم.

وتبين إصابة مدحت فوكيه ناشد ، 55 عام، مقيم بشبرا بمحافظة القليوبية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسد، جيهان قاصد جندي ، 46 عام، مقيمة بشبرا بمحافظة القليوبية، مصابة بكدمات متفرقه بالجسد، جومانه مدحت فوكيه،، مقيمة بشبرا بمحافظة القليوبية، مصابة بكدمات متفرقه بالجسد، جيهان مدحت فوكيه، 16 عام، ، مقيمة بشبرا بمحافظة القليوبية، مصابة بكدمات متفرقه بالجسد، فيما جري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمه باستقبال المستشفي.

المصرى اليوم

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