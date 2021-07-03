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غدًا.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة قنا الجديدة

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غدًا.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة قنا الجديدة غدًا.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة قنا الجديدة

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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، سيبدأ غدا الأحد 4/7/2021، وحتى يوم الثلاثاء 27/7/2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي المرحلة الـ 11 المحجوزة بالقرعة العلنية، وقطع أراضي الإسكان المتميز المحجوزة بنظام الحجز الإلكتروني بمدينة قنا الجديدة.

وأوضح المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي أرقام (7 – 81 – 133 – 157 – 159 – 208 – 211 – 220- 242) بالمجاورة الأولى، والقطع أرقام (60 – 114 – 119 – 128 – 143 – 185 – 190 – 200- 202) المجاورة الثانية، والقطع أرقام (63 – 74 – 78 – 97 – 139 – 153 – 158 – 180 – 188 – 203 – 204- 205- 226) المجاورة الثالثة، والقطع أرقام (38 – 55 – 101 – 168 – 172 – 206 – 218- 240) المجاورة الرابعة، بالمنطقة الرابعة بالحي الثاني، يوم الأحد 4/7/2021.

وأضاف المهندس رضوان عبدالرشيد، أنه سيتم تسليم القطع أرقام(37 – 48 – 65 – 129 – 133 – 142 – 153 – 169 – 180 – 196 – 180 – 223 – 225 – 236 – 241 – 284 – 291 – 363 – 442 – 480 – 592 – 603- 615)، بالحي الثالث، يوم الإثنين 5/7/2021، والقطع أرقام (679 – 711 – 729 – 763 – 803 – 810 – 824 – 859 – 869 – 872 – 885 – 896 – 903 – 909 – 917 – 927 – 949 – 953 – 961 – 966 – 968 – 982- 983)، بالحي الثالث، يوم الثلاثاء 6/7/2021، والقطع أرقام (11 – 25 – 36 – 53 – 84 – 86 – 103 – 108 – 128 – 148 – 162 – 174 – 185 – 200 – 223 – 225 – 227 – 233 – 234 – 235 – 239 – 254 – 260- 273)، بالحي الرابع، يوم الأربعاء 7/7/2021، والقطع أرقام ( 5 – 6 – 54 – 148 – 152 – 166 – 167 – 176 – 187 – 213 – 223 – 243 – 277 – 323 – 365 – 372 – 407 – 438 – 486 – 500 – 504 – 512- 533)، بالحي الثالث، يوم الخميس 8/7/2021.

وقال: سيتم تسليم القطع أرقام ( 30 – 36 – 46 – 48 – 59 – 73 – 79 – 97 – 99 – 132 – 140 – 145 – 147 – 152 – 173 – 175 – 186 – 199 – 200 – 204- 206)، بالحي الرابع، يوم الأحد 11/7/2021، والقطع أرقام (33 – 56 – 57 – 62 – 63 – 70 – 96 – 100 – 120 – 145 – 150 – 152 – 186 – 203 – 206 – 244- 280 – 281 – 297 – 315 – 319 – 335 – 341 – 342 – 360 – 377 – 381- 389)، بغرب المدينة أ، يوم الإثنين 12/7/2021، والقطع أرقام (14 – 23 – 26 – 55 – 62 – 77 – 86 – 89 – 109 – 110 – 112 – 122 – 133 – 141 – 151 – 158 – 160 – 217 – 234 – 253 – 290- 291)، بغرب المدينة ب، يوم الثلاثاء 13/7/2021.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم القطع أرقام ( 39 – 45 – 48 – 55 – 59- 60 – 61- 70)، بغرب المدينة ج، يوم الأربعاء 14/7/2021، والقطع أرقام ( 10 – 23 – 26 – 28 – 32 – 34 – 51 – 56 – 61 – 63 – 65 – 67 – 77 – 88 – 90 – 101 – 102 – 144 – 160 – 164 – 168 – 170- 174)، بغرب المدينة ج، يوم الخميس 15/7/2021، والقطع أرقام ( 47 – 200 – 235 – 338 – 349 – 409 – 493 – 504 – 682 – 702 – 708 – 722 – 742- 750)، بالمجاورتين الأولى والثانية بالحي الأول، والقطع أرقام ( 30 – 51 – 99 – 111 – 136 – 167 – 183 – 185 – 206 – 216 – 226 – 247 – 295 – 297 – 502)، بالمجاورة الرابعة بالحي الأول، يوم الأحد 18/7/2021، لافتاً إلى أنه تم تخصيص الأيام من الأحد 25/7/2021: الثلاثاء 27/7/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز، وتشمل القطع أرقام (110 – 132 – 146 – 156 – 166 – 167 – 179 – 180 – 187)، بالمجاورة الثانية بالحي الرابع، يوم الأحد 25/7/2021، مضيفاً أنه تم تخصيص يوم الإثنين 26/7/2021، لمن تخلف عن الاستلام.

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