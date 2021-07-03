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وجهت الفنانة أصالة رسالة دعم إلى زميلتها بالوسط الفني، الفنانة شيرين عبدالوهاب، في أزمتها الآخيرة بعد تسريب تسجيل صوتي لوالد زوجها الفنان حسام حبيب ويتحدث عن رغبته في زواج «حبيب» من امرأة ثانية وكشف خلافات وقعت من حماتها تجاه «عبدالوهاب».

وقالت أصالة عبر «انستجرام»: «شيري الحبيبة، مرّات بيكونوا القراب مصدر ألمّ بسّ المحبّه الّلي بتغمرنا بتشيل الوجع وبتبرّره، صعبه نوقف بوشّ الوجع وصعب نشوف الصوره معكوسة، نحنا ما بنردّ الإساءة بالأخرى ولا الأذى بمتله».

وتابعت: «ولا الشرّ الكبير بمرادف أكبر، بنتأمّل المصدر بنتعلمّ من الطعنة، بنجمّد الدمع بالحناجر، وبنردّ بما نحن عليه اليوم».

وكانت «عبدالوهاب» علّقت على التسجيل الصوتي، قائلة عبر «تويتر»: «أنا كلي كده بتاعت حسام، وجوزي ابن ناس ومتأصل وابن عائلة محترمة جدًا».

وأضافت: «حسام رجل مفيش زيه خلاص، ومقبلش أي غلط ضد أهله أو عيلته، والرجل بقاله 4 سنين متجوزني، ومعملش أغنية سنجل لنفسه حتى، وربنا سخره لي ولابنتي لحمايتنا»، وأردفت: «حسام طلع كل التعابين اللي في حياتي، ونضف حياتنا كلها، وحسام يحبني أكتر من نفسي، ولم يضرني أبدًا».

أما والد الفنان، كان قد نفى التسجيل الصوتي المنسوب إليه ثم عاد يؤكد أن التسجيل له مُقدمًا الاعتذار لابنه «حبيب»، والتسجيل الصوتي الذي صعق الجمهور تضمن عبارات عن ابنه مثل: «ابني حسام بيتحكم بجميع حسابات شيرين عبدالوهاب وبيسحب كل ما يشاء من أموالها، وأيضا حسام ووالدته مبيحبوش شيرين عشان هي كمان كانت ترغب في الطلاق منه».

وأضاف: «حسام متزوج منها وبيشتغل معاها مدير أعمالها من المفروض بقى إنه يكون له نسبة من الأرباح مثل نسبة مدير أعمالها القديم ياسر خليل، أنا عارف حسام ابني دماغه سم وهو ذكي جدًا ومش سهل، فأكيد هو في دماغه حاجة ومأمن بنفسه جدا، وشيرين عاملة لحسام توكيل بدليل إنه معاه الفيزا بتاعتها وبيقدر يسحب من حسابها، وعارف الرقم السري، بس هو بيروح يسحب الفلوس اللى هو عايزها بس».

فيما لفت إلى أن والدة «حبيب» لا تحبها: «إيمان أم حسام مش بتحب شيرين، إيمان تنكة، وعاملة زي المليونير لما يفلس هي صرفت الفلوس اللي أبوها سابهالها وصرفت فلوس حسام».

وكشف عن رغبة نجله في الزواج بأخرى للإنجاب، قائلا: «نفسي يبقى عندي حفيد، أنا بأحب الأطفال جدا بالذات لما يبقى حفيدي، وبعدين نفسي أجيب عيل أنا نفسي أخلف أنا كمان، ليه حسام ميتجوزش بالسر مثلا، أنا فكرت في خطة حلوة أوي، أنا هقوله ييجي يتجوز ويخلي مراته عندي، وميقولش لشيرين ويبقى ييجي ينام معاها هنا عندي، هو ساعات بيروح ينام عند أمه في الرحاب في التجمع، المهم مرات حسام تقعد معايا هنا، وحسام يبقى رايح جاي من غير ما يقول لشيرين.. لما تحمل وتخلف ويبقي عنده عيل فرحان كده بيه عايز يقولها يقولها ميقولهاش هو حر، هو مقتنع بكلامي وهو قالها إنه هيتجوز عشان عايز يخلف».

وتابع: «أنا شايف إن شيرين قضت على حسام، يعني من ساعة ما حسام عرفها مش داريان بنفسه، لا نزل أغنية ولا اشترك في فيلم ولا مسلسل، يعني هي سحبت كل وقته وخدت نجوميته وضافتها على نجوميتها هي، هي داست عليه وطلعت على حسابه هو».