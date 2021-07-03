رفع 150 طن قمامة وتطهير ترع ومصارف بالواسطى ببني سويف

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قال المحاسب محمد بكري رئيس مركز ومدينة الواسطى ، إنه تم رفع مخلفات قمامة وتطهير ترع 150 طنا، مشيرا إلى أنه تم رفع القمامة والمخلفات الصلبة والجمع من المنازل بالمدينة والقرى، وكذلك تمهيد وتسوية الطرق الترابية، حيث تم رفع 75 طن من القمامة والأتربة بمناطق متفرقة من شوارع المدينة علاوة على 80 طن نواتج تطهير الترع والمصارف بدائرة المركز وجمع المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروي الميمون وإطواب وميدوم وأبو صير الملق وقمن العروس وتمهيد الطرق الترابية.

وأضاف أن الوحدة والمجالس القروية قامت بتنفيذ قرار غلق المحال التجارية والورش الحرفية والمقاهي والمطاعم في المواعيد المحددة لذلك والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وقامت الوحدة المحلية لقرية إطواب بوقف وإزالة في المهد لحالتي تعد بالبناء المخالف على قطعة أرض زراعية بزمام قرية إفوة خارج الحيز العمراني بدائرتها.