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صفيحة الجبنة 20 كيلو بـ640 جنيه .. سعر في اليوم السبت 3 يوليو 2021

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صفيحة الجبنة 20 كيلو بـ640 جنيه .. سعر اللبن في مصر اليوم السبت 3 يوليو 2021 صفيحة الجبنة 20 كيلو بـ640 جنيه .. سعر في اليوم السبت 3 يوليو 2021

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يشهد سعر في ، انخفاض بمعدل جنيه في سعر كيلو اللبن الجاموسى والبقرى بمستهل تداول اليوم السبت 3 يوليو 2021.

وانخفض سعر كيلو اللبن البقرى إلى 5 جنيه بدلأً من 6 والجاموسى إلى 11 جنيه بدلاً من 12 جنيه، فيما يواجه اللبن «ردة مؤقتة» في المعامل حاليا، إلا انه سرعان ما يستعيد سعره خلال الأسابيع المقبلة.

ويباع اللبن الجاموسي بالفنطاس (يزن ٥٠ كيلو)، ويختلف سعره من كل منطقة لأخرى، وسعر الجبنة يتفاوت حالياً، ويبلغ سعر صفيحة الجبنة سعة 20 كيلو الطازجة «قائم» تتراوح من 500 جنيه إلى 640 جنيه حسب استخدام اللبن الجاموسي في صناعتها من عدمه وانخفض سعر الصفيحة بمعدل 10 جنيهات أخرى، فيما تقل عن ذلك حال استخدام اللبن البقرى بديلا عن الجاموسى .

وقال إيهاب شرابيه، نائب رئيس شعبة منتجي الألبان في الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن اللبن الجاموسى والبقرى يواجه انخفاض حاليا بمعدل جنيه في الكيلو، مشيرا إلى وجود «ردة مؤقتة» في معامل الألبان يتأثر بها المربين.

وأوضح «شرابيه»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الردة الحالية في سعر اللبن طبيعية خاصة وأن هذا التوقيت من كل عام يتعرض البن إلى انخفاض في السعر لأسباب من بينها، وجود وفرة في المعروض من الألبان وبالتالي يقابل بندرة في الطلب والإقبال عليه.

المصرى اليوم

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